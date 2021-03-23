التميمي : الدستور حدد تجميد الانتخابات حصراً بمجلس النواب

قال علي التميمي وهو خبير قانوني عراقي، أن مجلس النواب العراقي وحده يملك الحق في تجميد الانتخابات في الخارج وبتوصية من مجلس المفوضين فقط.

وفي تصريحات نقلتها وكالة المعلومة أكد التميمي أن: “الانتخابات حق دستوري لكل مواطن عراقي كفله الدستور وفق المواد 14 و15 و 20 من الدستور”.

وأشار إلى أن “تجميد انتخابات الخارج تحت ذريعة الجائحة ومنع الدول في الخارج من دخول الفرق ومنع التجمعات يجب ان تكون بناء على توصية من مجلس المفوضين”.

وأضاف موضحاً: “التوصية تقدم من المفوضية الى مجلس الوزراء والذي بدوره يخاطب البرلمان ليصوت على قرار التجميد”، مبيناً أن “الدستور حدد تجميد الانتخابات حصرا بمجلس النواب”.

وفي الشأن العراقي، اعفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد المنصرم، مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، سعيا لجذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيها.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن “قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، قرار جريء جدا ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عشر من مارس الحالي”.

وتابع المحنا ، أن “القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين”.

وأضاف: “سيخضع المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة الصباح العراقية نقلاً عن مصدر نيابي، يوم السبت، بأن قانون الموازنة المالية لعام 2021، جاهز للتصويت.

وذكرت الصباح العراقية ، أن “موازنة 2021 جاهزة للتصويت، واللجنة النيابية أكملت طباعة النسخة الأخيرة منها بانتظار انعقاد الجلسة”.

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هناك اتفاق مرتقب بين بغداد و أربيل من أجل تمرير موازنة العام الحالي ، في الساعات القليلة القادمة .

حيث نقلت المعلومة عن غياث السورجي أحد أعضاء الاتحاد قوله أن ” القوى السياسية شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقاً لما رفعته الحكومة في الموازنة ” .

و أوضح أن المفاوضات أشارت إلى ” تسليم 250 الف برميل للنفط من كردستان ونصف الواردات غير النفطية من الإقليم ” .

The post التميمي : الدستور حدد تجميد الانتخابات حصراً بمجلس النواب appeared first on Souk Ukkaz News.

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