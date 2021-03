أنقرة تستدعي السفير الروسي على خلفية الهجمات الأخيرة بريف ادلب

استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الروسي في أنقرة ألكسي برهوف، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة ادلب السورية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد تناول اللقاء الهجوم الروسي على مستشفى في بلدة الأتارب بريف محافظة حلب السورية قبل يومين ضمن منطقة خفض التصعيد.

ونقلت الخارجية التركية للسفير الروسي مخاوفها وقلقها إزاء الهجمات الأخيرة.

من جانبها أدانت الولايات المتحدة الامريكية الهجمات التي شنتها القوات السورية والطيران الروسي على مناطق في حلب وادلب، داعية الى وقف العنف .

وشددت الولايات المتحدة على الا يكون المدنيون، بمن فيهم أفراد الخدمات الطبية والمرافق الطبية، “هدفًا لعمل عسكري على الإطلاق”، مطالبة مجدداَ بوقف اطلاق النار.

وكانت وزارة الدفاع في تركيا صرحت قبل يومين، عن مقتل وإصابة 15 شخص جراء هجوم نفذه “قوات تساندها دمشق” على مشفى في إدلب شمال سوريا .

وورد في بيان وزارة الدفاع التركية: “خمسة قتلوا وأصيب عشرة في هجوم بالمدفعية شنته قوات تساندها دمشق على مستشفى في محافظة إدلب بشمال شرق سوريا، حيث تسيطر تركيا وقوات محلية متحالفة معها على أراض” على حد زعم الوزارة، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

كما وشنت طائرة روسية حربية غارات على مباني ومنشآت يديرها مقربون من حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام على الحدود مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

إذ استهدفت غارات طائرة روسية اليوم الأحد، كل من معمل الغاز ومحيطه التابع لشركة “وتد” ومبنى وكازية في محيط مدينة سرمدا على الحدود مع لواء إسكندرون بريف إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المباني والمنشآت التي استهدفتها طائرة روسية حربية اليوم، هي مواقع مدنية وأفادت بأنه اندلع حريق كبير في أحد المواقع المستهدفة.

وذكر المرصد ان طائرة روسية حربية قصفت قرية كفرشلايا قرب مدينة أريحا بريف إدلب، ولم يرد أي أنباء عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما سقط صاروخ بعيد المدى، على محيط منطقة صلوة بريف إدلب الشمالي، على الحدود مع لواء اسكندرون.

ولم يتم التأكد من مصدر الصاروخ فيما إذا كان قد أُطلق من بوارج حربية في بحر الساحل السوري أم من قاعدة حميميم التابعة للقوات الروسية.

واستهدف الصاروخ مقر عسكري للفصائل المسلحة في ريف إدلب الشمالي.

