عون يتباحث مع السفير السعودي تطورات تشكيل الحكومة

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، بسفير المملكة العربية السعودية ببيروت، وتباحث الجانبان تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال السفير السعودي في تصريح بعد اللقاء إن “المملكة العربية السعودية لطالما أكدت على وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الصامد بوجه كل الأزمات”، مشيرا إلى أن “الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسية الخارجية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

ورأى أن “سيادة لبنان إنجاز تاريخي تحقق عبر نضالات الشعب اللبناني ونحن نحترم هذه السيادة”، مضيفا: “الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وعلى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء”.

واللقاء جاء غداة “تأزم” ملف تشكيل الحكومة، عقب تبادل الاتهامات بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إثر اللقاء الـ18 الذي جمعهما في قصر الرئاسة، الإثنين، دون التوصل لاتفاق.

ويوم امس، أعلن سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون أنه رفض التشكيلة الحكومية التي ارسلها عون له، معيداً له الرسالة.

حيث أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان سعد الحريري أنه رفض التشكيلة الحكومية لأنها مخالفة للدستور بحسب قناة الميادين.

الحريري أشار في تصريح صحفي له بعد اللقاء : “​الرئيس عون​ أرسل لي أمس تشكيلة حكومية تتضمن توزيعاً طائفياً للوزارات وطلب مني إسقاط الأسماء عليها وهذه الورقة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي”.

“الرسالة كانها لم تكن وأعدتها إليه ووضعت تشكيلتي” هذا ما قاله الرئيس سعد معقباً أنه ذلك جرى منذ 100 يوم، وأنه على استعداد لأي تعديلات.

أكّد الحريري أنه سهل الحل على الرئيس اللبناني ميشيل عون في الداخلية وكلن المشكلة بحسب كلامه هي أنّ عون مصر على الثلث المعطل.

ووصف اللائحة التي أرسلها عون بأنها غير مقبولة لأنها ليست من مهام الرئيس المكلف.

من جانبها أعربت الرئاسة اللبنانية، عن تأسفها وتفاجئها من حديث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، واصفة أسلوبه وكلامه بـ”المنفعل”.

وقال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أنطوان قسطنطين، في مؤتمر صحفي خاص بالرئاسة اللبنانية، نقلته قناة “روسيا اليوم” إن “الرئيس عون رئيس الجمهورية وانطلاقا من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”.

كما أوضح مستشار الرئاسة اللبنانية، أن “العمود الأول يتضمن الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيرا، أما العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور، العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعدما أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمى وزراءه، على ما تظهره أصلا التشكيلة التي أبرزها الرئيس المكلف، والعمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية”.

وتابع قسطنطين قائلاً: أن “من المؤسف أن يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلا، إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها أصلا لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية”.

وأشار إلى أن “الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيدا، وهو سبق أن شكل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون، هذه المرة اختلف أسلوبه، إذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية”.

وأكد قسطنطين في المؤتمر أن “رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقا للدستور وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانيا”.

ونبّه قسطنطين إلى أن “الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى أزمة حكم ونظام إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها”.

