روسيا تقترح على تركيا إعادة تشغيل 3 نقاط تفتيش في سوريا بسبب الوضع الإنساني

اقترحت روسيا على تركيا، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في 3 نقاط تفتيش في إدلب وحلب السوريتين اعتباراً من بعد غد، نظرا للوضع الإنساني الصعب.

وقال نائب مدير المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا ألكسندر كاربوف، في بيان اليوم “فيما يتعلق بالوضع الإنساني الصعب في المناطق السورية التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية، أرسل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة مقترحا إلى الجانب التركي لاستئناف عمل نقطتي التفتيش سرقاب وميزناز في إدلب وحاجز أبو زيدين بمحافظة حلب”​​​.

وأضاف كاربوف أن المقترح تضمن “تنظيم دخول البضائع الإنسانية وخروج اللاجئين اعتبارًا من 25 آذار/مارس”.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي كذلك، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 30 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 25 خرقا.

يشار إلى أن مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين قام أول أمس بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، في محافظة حمص، تم من خلاهما إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.910 طن.

وتخضع مناطق واسعة شمال سوريا تطال محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016، قالت إنها ضد تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا) و”وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها أنقرة “إرهابية” وكذلك في إطار اتفاقات مع روسيا حول نظام وقف إطلاق النار.