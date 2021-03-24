” طاهر السني ” : جلسة مرتقبة لمجلس الأمن غدًا الأربعاء حول تطورات الأوضاع في ليبيا

نيويورك 23 مارس 2021 ( وال )- قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني “، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الأربعاء حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد ” السني ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها غدًا ستكون مفتوحة بمشاركة ليبيا للاستماع إلى الإحاطة الأولى للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” يان كوبيش”.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن؛ ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا. (وال- نيو يورك) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال