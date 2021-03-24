ليبيا نيوز

الكوني : وجدنا الدعم الأوروبي من خلال فرنسا وهو ما سيساعدنا في اجتياز هذه المرحلة القصيرة حتى تنظيم الانتخابات

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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

باريس 23 مارس 2021 ( وال )- عبّر نائب رئيس المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” عن شكره للرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” لوقوفه ودعمه للملف الليبي .

وقال ” الكوني – في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” والرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” لقد وجدنا الدعم الأوروبي من خلال فرنسا وهو ما سيساعدنا في اجتياز هذه المرحلة القصيرة حتى تنظيم الانتخابات.

وأكد ” الكوني ” أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، يعملان على توحيد المؤسسات المالية والعسكرية لرفع المعاناة على المواطن ، مشيرا إلى أن ذلك بدأ فعلا بعمل الوزارات واجتماع الحكومة متكاملة غدا الأربعاء .

وأضاف الكوني أن المحادثات مع الرئيس الفرنسي شملت الحدود الجنوبية والهجرة ومساعدة الدول في تشاد والنيجر للحد من أعمال الهجرة والإرهاب.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” إن الرئيس الفرنسي وعد بتوفير عمل للشباب من خلال انشاء وحدات لحراسة الحدود في المناطق المفتوحة وتدريبهم وتجهيزهم وهو ما يؤكد الدعم الفرنسي لليبيا. (وال- باريس) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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