الحكومة السودانية ترحب بالمبادرة الإماراتية لحل ازمة سد النهضة

رحبت الحكومة السودانية، بمبادرة الإمارات للوساطة في حل في نزاع السودان مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.

حيث أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية، حمزة بلوب، وزير الإعلام السوداني حمزة، عن تقدير السودان الجهود الإماراتية مع حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة.

الجدير بالذكر أن المحادثات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بين البلدين، والتي ستؤثر بلا شك على كميات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب السودان ومصر، وفقا لموقع أخبار السودان

وفي السياق، قدم وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، إشادة بالجهود التي قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مفاوضات السلام بدولة جنوب السودان مع أطراف العملية السلمية، والتي قضت إلى اتفاق تاريخي في أكتوبر من العام الماضي.

حيث إلتقي وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء، صباح اليوم بمكتبه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان السيد حمد محمد حميد الجنيبي، بحضور السفير أحمد عبدالرحمن سوار الدهب مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، و بحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية.

كما قدّم المهندس خالد عمر يوسف، دعوة لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر باريس الذي سينعقد منتصف شهر مايو المقبل، الذي سيركز على الاستثمار في السودان، وسيبحث إعفاء ديون السودان الخارجية، ودعم اتفاقية سلام السودان وصولاً للتحول الديمقراطي بالسودان.

و بدوره، هنأ السفير الإماراتي المهندس خالد يوسف بقبول تكليف المنصب الجديد ، مشيداً بالحكومة الجديدة ، كما أكد التزام دولة الإمارات بدعم الفترة الانتقالية، داعياً لفتح آفاق الاستثمار المشتركة في المجالات الزراعية بين البلدين، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان .

تحدث عضو الحكومة السودانية في مفاوضات السلام، شمي الدين ضو البيت، كاشفاً عن استمرار الاتصالات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح الحلو.

