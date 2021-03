عصابات نهب مسلحة تثير الرعب في المواطنين بالخرطوم

قامت عصابات نهب مسلح منظمة بارتكاب عدد من جرائم نهب في العاصمة السودانية الخرطوم فى محاولة لاثارة الرعب واشاعة عدم الامان والفوضى.

حيث قامت مجموعة عصابات مسلحة بنهب اثنين من المواطنين بحلة كوكو فى حادثين منفصلين وتصادف الشاكين بقسم الشرطة .

ونفذت ايضا الجماعات المسلحة عدد من حوادث النهب والسرقة بمناطق متعددة بالخرطوم، ليلقى المواطنين اللوم على القوات المسلحة التى تدخلت الخرطوم مؤخرا واتهموا عناصرها بارتكاب تلك الجرائم.

وفي السياق، أبلغ مصدر مطلع أن تسريبًا في مبادل حراري بمصفاة الخرطوم، أدى إلى توقف الوحدة الأكبر بالمصفاة، والتي تنتج (70)% من المشتقات النفطية التي تنتجها المصفاة.

ونسب خبير في المجال تعطل مصفاة الخرطوم إلى ضعف خبرة الشركة التي قامت بالصيانة مؤخرًا، وأشار إلى شبهة فساد في تعاقدها.

وكانت مصفاة الخرطوم قد استأنفت عملية التشغيل في السابع من الشهر الجاري، وذلك عقب إنهاء الصيانة التي استغرقت أربعة أشهر.

وكان قد ذكر مهندس من المصفاة في تغطية سابقة أن المصفاة خضعت لصيانة شاملة لتعمل بكفاءة عالية لفترة خمسة أعوام قادمة.

وكانت لجان المقاومة بمحلية كرري قد كشفت بوقت سابق عن بيع اسطوانات الغاز بـ”السوق الأسود” داخــل مصفاة الجيلي، وذلك عقب وصول عدد 40 شاحنة محملة بالغاز من ميناء بورتسودان.

وقال أحد أعضاء لجان المقاومة أنهم رصدوا بيع اسطوانات الغاز داخل مصفاة الجيلي “سوق أسود”.

وأضح عضو لجان المقاومة، معاذ تبيدي، اسطوانة الغاز يتم ملئها في المصفاة بـ360 جنيها، ويتم بيعها بالسوق الأسود داخل المصفاة بـ760 جنيهاً.

واصفاً ما يحدث داخل المصفاة بـ”الفوضى”، لافتاً إلى أن المسؤولية تتحملها الجهات النظامية وشركات التوزيع.

كما انتقد تبيدي تجار السوق السوداء أمام بوابات المصفاة، لمتجارتهم في احتياجات المواطن.

مستنكراً السماح لمركبات القوات النظامية بالتواجد داخل المصفاة، على الرغم من قرار إدارة المصفاة الذي يمنع دخول السيارات الصغيرة.

مشيراً إلى التذمر الذي بدأ واضحاً على وكلاء التوزيع بسبب إصرار لجان المقاومة على استلام حصص الأحياء من الغاز.

وأوضح عضو لجان المقاومة قائلاً: “أصحاب الشركات رافضين وجودنا بالمصفاة ويتم ادخــال الـوكـلاء سرا عبر بوابة السلامة بينما يتم ادخال عربات الشركات عبر البوابات الخلفية”.

