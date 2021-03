قناة السويس تدخل تعديلات على نظام عبور السفن

أشارت بعض المعلومات في مصر إلى جنوح إحدى سفن نقل الحاويات عن مسارها أثناء عبورها من قناة السويس مما أدى إلى شلل حركة الملاحة فيها .

حيث أوضحت “إفرجرين” الشركة التي استأجرت ناقلة الحاويات أن “رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح“.

و وفقاً للصور المأخوذة فإن السفينة استقرت بوضع مائل أغلق المجرى المائي بشكل كامل ،لتقوم السلطات المصرية بإرسال حفارات لتحريرها ، و التي تبين أنها صغيرة جداً .

إذ أن طول السفينة يصل إلى 400 و عرضها 59 متر و وزنها يتجاوز 220 ألف طن ، تحمل على متنها مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين .

و على هذا قررت السلطات المصرية تغيير نظام حركة السفن ليعود إلى المجرى القديم، ليصبح بالاتجاهين ، ( رابط فيديو ).

رقم قياسي جديد تسجله قناة السويس بأعداد وحمولات السفن العابرة

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقما قياسيا جديدا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وأشار رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، أن القناة حققت أعلى إيراد يومي منذ بدء الجائحة وقدره 24.7 مليون دولار، وأن القناة سجلت عبور 72 سفينة بالاتجاهين دون انتظار.

وقال إن “عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 37 سفينة بحمولات صافية 2.8 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية 2.5 مليون طن”.

وأضاف أن “حركة الملاحة يوم الجمعة سجلت عبور 21 سفينة حاويات عملاقة بإجمالي حمولة صافية 3 ملايين طن، و28 سفينة صب بإجمالي حمولة صافية 918 ألف طن، فيما بلغ مجموع الفئات الأخرى من السفن العابرة للقناة 23 سفينة بإجمالي حمولة صافية قدرها 1.4 مليون طن”.

وفي بداية العام، اعلنت هيئة قناة السويس في بيان إن القناة درت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019.

واخبر رئيس الهيئة أسامة ربيع إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021.

وقد سجلت القناة خلال عام 2020 عبور 18829 سفينة. بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن (مليار و 169 مليون طن) ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة.

