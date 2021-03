وزارة الصحة : 40% من مواطني الخرطوم مصابين بكورونا

كشفت إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن إصابة 40% من سكان الخرطوم بفيروس كورونا.

هذا وقد شدد مدير إدارة الطوارئ والوبائيات في الخرطوم، د. نادر الطيب، على ضرورة إغلاق الولاية، نسبة للظروف التي تمر بها، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

مشيراً إلى نقص الأوكسجين في المستشفيات، فضلاً عن انتقاده للمواطنين لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى انتشار الفيروس بين الأطفال.

وفي سياق متصل، قررت ولاية الخرطوم عبر اللجنة المشتركة للطوارئ الصحية بإغلاق الولاية بصورة جزئية، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من مارس، ولمدة أسبوع واحد.

هذا وقد بررت اللجنة قرار إغلاقها الخرطوم بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في موجتها الثالثة، وفقاً لـ “الانتباهه أون لاين”.

كما قررت اللجنة قفل حدود ولاية الخرطوم، وذلك بعدم السماح بمغادرتها ودخولها من الولايات الآخرى.

وقد شمل القرار إغلاق المدارس ومجمعات خدمات الجمهور، المطاعم والكافتريات، وصالات الأفراح.

فيما أوضحت اللجنة أنها ستنظر في قرار الإغلاق الكامل بعد نهاية الأسبوع، وستقدم اللجنة تنويراً عبر أجهزة الإعلام.

فضلاً عن توجيه اللجنة بضرورة تزويد مصانع الأوكسجين بالوقود اللازم حتى لا تضطر التوقف من العمل.

وبدوره تحدث مدير مركز مستشفى “إبراهيم مالك” للعزل، د. أكرم الطيب، كاشفاً عن ارتفاع معدلات التردد بحالات كورونا، على المركز مؤخراً.

هذا وقد ناشد د. أكرم الطيب، المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، في موجتها الثالثة، وفقاً لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

لافتاً إلى دخول 60 حالة مصابة بفيروس كورونا إلى مركز عزل إبراهيم مالك في الفترة من الأول من مارس الجاري، وحتى الأمس، الخامس عشر من ذات الشهر.

مشيراً إلى أن غاليبة الحالات لكبار السن، بالإضافة لظهور حالات في فئة الشباب، موضحاً أن تطعيم الكوادر العاملة بالمركز ما زال مستمراً.

كما أوضح مدير مركز عزل مستشفى إبراهيم مالك، عدم ظهور أي أعراض حرجة على الكوادر نتيجة التطعيم بلقاح كورونا.

مطالباً بتضافر الجهود لمنع انتشار الجائحة بالالتزام بالاشتراطات الصحية، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، لبس الكمامة، واستخدام المعقمات.

