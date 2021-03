الحكومة اليمنية توجه بإرسال سفن نفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين

أكدت مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية أن الأخيرة وجهت بإرسال ناقلات نفط إلى ميناء الحديدة الذي يخضع لسيطرة القوات الحوثية .

حيث نشرت وزارة الخارجية اليمنية بياناً قالت فيه أن “الحكومة اليمنية سمحت اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي”.

” و ذلك على الرغم من خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين ” ، وفقاً لسبوتنيك .

و أوضحت الخارجية أنها كانت تستورد كميات كافية من المشتقات النفطية في الفترة الأخيرة ، مبينةً ان القوات الحوثية كانت تمنع هذه المواد من الوصول إلى المواطنين و تتعامل معها كمواد مهربة .

و في الكفة الأخرى يتهم الحوثيون الحكومة اليمنية باحتجاز 11 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,497) طنا من مادتي البنزين والديزل، وسفينتين محملتين بمادة الغاز وأخرى مازوت .

إعلان مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في اليمن

قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالإعلان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض اليوم الاثنين أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ووفقا للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة ، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

بالاضافة الى ذلك أشار محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي إلى أن المبادرة تعد طرحا متقدما إذ إنها المرة الأولى التي يسمح فيها بإعادة فتح مطار صنعاء بهذه الصورة المقترحة خلال الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

كما وتشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي للميناء وكذا توجيه إيرادات الضرائب من الميناء إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وقد صرح وزير الخارجية السعودي إن المملكة العربية السعودية تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة المعلن عنها وذلك “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

