الطاقة: “العطل في المصفاة خفيف ويمكن إصلاحه في أسرع وقت”

كشفت وزارة الطاقة والنفط عن توقف مصفاة الخرطوم بسبب تسريب في خط مبادل حراري يحمل غازات احتراق.

وأوضحت الطاقة أن التسريب حدث نتيجة ضغط عالي أدى لتوقف أكبر وحدة بمصفاة الخرطوم، حيث أنها تنتج 70 في المئة من المشتقات النفطية، فضلاً عن أنها تمثل خطاً أساسياً في توليد الكهرباء، بحسب “المشهد السوداني”.

ولفتت وزارة الطاقة إلى أنها اضطرات لإيقاف وحدات المنشأة تحوطاً للسلامة، وأكدت أنها تبذل الآن قصارى جهدها لارجاعها للعمل قريباً.

مشيرة إلى أن العطل خفيف، ويمكن إصلاحه في أقرب وقت، موضحة أن إمداد الوقود تم تأمينه، ما يعني أن القطاعات الاستهلاكية في البلاد لن تتأثر بهذا التوقف.

هذا ويقود وزير الطاقة، على جادين، رفقه وكيل قطاع النفط، حامد سليمان، جهوداً حثيثه من أجل العودة السريعة للمصفاة.

ومن جانبه قال المهندس محجوب حسن عبدالقادر، المدير العام لمصفاة الخرطوم أن المصفاة ستعود للعمل خلال فترة من يومين إلى أربعة أيام.

نافياً أن يكون هناك تلف أو حرائق، منوهاً إلى أن عملية الإطفاء كانت بطريقة آمنة، مؤكداً عودة المصفاة بصورة أكثر كفاءة.

وفي سياق آخر، طالب عدد من أصحاب محطات الوقود في الخرطوم بعودة قوات الدعم السريع إلى محطات الخدمة.

ووصف أصحاب المحطات في الخرطوم، تجربة الدعم السريع السابقة في محطات الوقود بالناجحة في فرض الأمن ومنع تهريب الوقود إلى السوق السوداء، بحسب “الصيحة”.

كما هدد أصحاب المحطات بالتوقف عن العمل بسبب الانفلات الأمني الأخير، الذي أسفر عن مقتل أحد وكلاء محطات الوقود بأمدرمان.

وفي ذات السياق، طالب المحلل السياسي السوداني، أسامة محمد سعيد، بضرورة وضع خطة أمنية متكاملة لمنع الجريمة والمحافظة على موارد الدولة.

لافتاً إلى أهمية فرض هيبة الدولة ومواجهة المجرمين بالقانون الرادع، من أجل المحافظة على الأمن وموارد البلاد.

فضلاً عن دعوته إلى ضرورة عودة الدعم السريع إلى محطات الوقود نسبة لفعاليته في ضمان الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، ضبطت وزارة الطاقة والنفط عدد من المخالفات في محطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم.

وأوضحت الطاقة أنها ضبطت “تانكر” يجري عمليات سحب عكسية من محطة خدمة بترولية مخصصة لخدمة إحدى الوزرات السيادية، بحسب صحيفة “التحرير”.

وأوضحت أنه وبعد متابعتها للأمر إتضح أن “التانكر” يود بيع الوقود لأحد المصابع بأسعار غير رسمية.

وبحسب بيان صادر من وزارة الطاقة، فقد تم الحجز على التانكر، بالإضافة لفتح بلاغ جنائي بنيابة مكافحة الفساد.

فضلاً عن تسجيل مخالفة على محطة الخدمة البترولية، حيث سيتم حرمانها من العمل، هذا إلى جانب العقوبات المالية التي تنتظرها.

ولفتت الوزارة إلى أن المحطات المتوقفة عن العمل بأعذار غير مقبولة بلغت 102 محطة، من مجل 292 محطة في ولاية الخرطوم.

هذا وقد أشار بيان الطاقة والنفط إلى توجيه الشركات بتوفير مولدات كهربائية بكل محطة خدمة بترولية حتى لاتتوقف عن العمل بحجة إنقطاع التيار الكهربائي.

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