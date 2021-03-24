السودان .. بعد تفشي كورونا اليوم قرارت منتظرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية

يترأس البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان الاجتماع رقم 97 للجنة الذي ينعقد في الثانية من ظهر اليوم الاربعاء بالقصر الجمهوري.

ويستعرض الاجتماع الموقف الوبائي العام بالبلاد والتدابير الصحية المعلنة ويطلع الاجتماع على الوضع الوبائي بولاية الخرطوم

كما تقف لجنة الطوارئ الصحية على مراجعة أوضاع مراكز العزل وموقف الأوكسجين “الكهرباء والوقود”.

وتشير الانباء الى انه من المنتظر ان يصدر الاجتماع قرارات هامة حول الاوضاع الصحية بالبلاد.

تحذير سابق

وقبل أسبوع من الان قالت لجنة الطوارئ الصحية في السودان، ان اجراءات مشددة سيتم اتخاذها لإلزام كافة المؤسسات بتطبيق القواعد الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

وعقدت اللجنة، الاربعاء، اجتماعا قررت فيه إلزام كافة المؤسسات العامة والخاصة بالبلاد بتقيد كافة موظفيها بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا على تشمل الضوابط الجديدة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وراس اجتماع اللجنة وزير الصحة السوداني، عمر أحمد النجيب، بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد.

وتناول الاجتماع الموقف العام للإصابات والوفيات بسبب جائحة كورونا بالبلاد وعلى مستوى المنطقة والعالم.

وأبدى المجتمعون قلقهم من تصاعد الاصابات والوفيات بالسودان، كما ناقش التدابير الخاصة بالحماية والمتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

واعلن وزير الصحة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، ان وزارته ستنشئ إدارة للصحة والسلامة المهنية لمساعدة المؤسسات في تنفيذ الموجهات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

وقال ان الاجتماع اطلع على برنامج توزيع لقاح كورونا ” استرازينيكا”، الذي وصل البلاد الأسبوع الماضي و مادار حوله.

وإن وزارة الصحة تابعت كافه الحالات التي استخدمت اللقاح دون وجود آثار جانبية.

واكد الوزير أن اللقاح آمن وإن الآثار الجانبية الناتجة عنه أقل بكثير من الخطورة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى التزام الوزارة بموجهات منظمة الصحة العالمية، وقال ان الوضع تحت التقييم الدائم بواسطة الوزارة واللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وأوضح وزير الصحة ان الاجتماع اطمأن على الوضع الصحي بمدارس العاصمة.

فيما شدد على أهمية الدور الاعلامي للتوعية بمخاطر كورونا والعمل على الوقاية منها عبر تشكيل لجنة دائمة للعمل الإعلامي بالتنسيق مع وزارة الإعلام والقصر الجمهوري.

النشاط الرياضي

واشار الى ان الاجتماع استمع لتقرير حول كيفية استعادة النشاط الرياضي بصورة سليمة وآمنة.

وبشان توفير اسطوانات الأوكسجين بالمستشفيات أوضح ان اللجنة وجهت وزارة الطاقة بتوفير خط ساخن للكهرباء لشركة الهواء السائل.

بجانب توفير الوقود المطلوب لنقل اسطوانات الأوكسجين لولايات البلاد، كما وجه بتوفير خزانات الأوكسجين بكافة مستشفيات البلاد.