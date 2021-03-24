سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مارس 2021

تراجع سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني طفيفا، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، لدى تعاملات السوق الموازية السودانية.

وبلغ سعر الدولار في هذه السوق 379 جنيها، مقابل 380 في تعاملات الثلاثاء وارتفع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 101.3 جنيه.

وسجل لدى البنوك الرسمية 101.28 جنيه للشراء و101.79 جنيه للبيع وجاء سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند مستوى 103.37 جنيه.

فيما بلغ سعره لدى بنك السودان المركزي 103.41 جنيه للشراء و104.37 جنيه للبيع وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 1256.22جنيه للشراء و126245جنيها للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) 452.68 جنيه فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 450.9408 جنيه للشراء و452.8091 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية 525 جنيها.

وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 51.6075 جنيه للشراء، و523.2951 جنيه

وبلغ السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه لدى بنك السودان المركزي عند الشراء 380.5657 جنيه، وللبيع بلغ 382.6674 جنيه.

تخفيض

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والذي عادة ما يرافق تعويم العملة الوطنية، يقول السودان إنه ماضٍ في خطة لخفض الأسعار بنسبة 40%.

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 700%.

وفي أعقاب القرار، اشتكى مواطنون من ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع خاصة تلك المعتمدة على الاستيراد من الخارج.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين