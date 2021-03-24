فرنسا … تعلن قرب فتح سفارتها في ليبيا

باريس 24 مارس 2021 (وال) -أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين المقبل.

وأضاف ماكرون في تصريح، أن “بلاده تنوي العمل مع شركائها للدفاع عن السيادة الليبية”.

والتقى ماكرون في قصر الإليزيه، أمس الأثنين رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في 15 مارس الحالي، بحضور ممثلين أمميين ودوليين.(وال باريس) س خ.

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