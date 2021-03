الأوقاف المصرية تغلق المساجد المخالفة لتدابير كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع لجنة إدارة أزمة كورونا عن إغلاق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع اقتراب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها أن:” هذا القرار جاء بناء على ما ورد من مديريتي أوقاف المنوفية وقنا، ويشمل الغلق مسجد القرط بالعزبة الغربية التابع لأوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومسجد التوحيد بناحية المساكن بندر قنا بمحافظة قنا”.

وذكرت الوزارة :”عدم فتح المسجدين إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رُوادِهما، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، سجلت وزارة الصحة المصرية، عدد 43 وفاة و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وطالبت المواطنين بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة كورونا.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية د.خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11680، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 196709.

واوضح ايضا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 150924، بعد تسجيل 500 حالة شفاء، وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما وكشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن سعي الحكومة المصرية لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا المستجد في مصر.

وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية والتي يتم التفاوض بشأنها خلال شهر مارس الجاري.

وصرَّحت وزيرة الصحة المصرية خلال مؤتمر صحفي أجرته مع السفير الصيني من القاهرة أن الجانبين: “وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض” وأوضحت زايد أن مصر طلبت الدعم من الحكومة الصينية بشأن سعر التصنيع.

وبحسب سكاي نيوز عربية فإن الاتفاق سيتم توقيعه بين شركتي سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) المصرية.

وأعربت وزيرة الصحة المصرية عن أملها في أن تصبح مصر مركز لتصنيع لقاح كورونا المستجد، بهدف سد الاحتياج المحلي وتصديره إلى الدول الأفريقية أيضا.

وكانت قد عبَّرت وزيرة الصحة المصرية عن استعداد مصر للتعاون مع الشركات الصينية التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب.

