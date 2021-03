حاكم دبي ينعى وفاة أخاه حمدان بن راشد آل مكتوم

نعي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، أخاه حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكتب حاكم دبي في تغريدة على صفحته في “تويتر”: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

كما واصدر ديوان حاكم دبي بيانا اعلن فيه الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الإمارة لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام، بدءا من غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري، وفقا لموقع روسيا اليوم.

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، وذلك في أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام 2021، والذي عقد بإمارة أبوظبي الخليجية.

حيث أكد حاكم دبي عبر تغريدة من حسابه الرسمي في تويتر قال فيها:”اعتمادنا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية”.

وتابع في تغريدة آخرى:”اعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية .. دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عن اعتماد الحكومة لقرار منح “الإقامة الذهبية” لمدة 10 سنوات للمقيمين من بعض المهن.

ونشر حاكم دبي عبر حسابه في “تويتر” أن “الإقامة الذهبية ستمنح لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة وكافة الأطباء والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر“.

واشار حاكم دبي إلى ان “الإقامة الذهبية” تمنح ” للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم”.

واشار الشيخ محمد إلى أن: “هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

