الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة الوضع الوبائي في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع الوبائي بالبلاد، مشيرة إلى أن 206 مصابين بكورونا يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة بالضفة الغربية، و58 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومن جانبة، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن “هذا الرقم لأعداد المصابين في غرف العناية المكثفة يسجل لأول مرة في فلسطين منذ بداية الجائحة، فيما وصلت نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا ما بين 16-22%، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%”.

وتابع ” إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ في بعض المستشفيات ومراكز علاج كورونا 100%.

ومن قطاع غزة، حذر مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، فتحي أبو وردة، اليوم الأربعاء، من أن:” وضعا كارثيا ينتظر أهالي قطاع غزة، في حال تفشي فيروس كورونا بشكل أكثر بين المواطنين، مطالبا بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية منه”.

وقال أبو وردة أنه “في حال تفشي أكثر لهذا المرض، سيكون الوضع كارثيا في قطاع غزة، نظرا للارتفاع في الكثافة السكانية العالية الموجودة في القطاع”، حيث تم تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غزة، بعد فحص 2689 عينة، بنسبة إصابة حوالي 19٪، إضافة إلى حالتي وفاة جديدتين”.

وتابع أبو وردة، أن “السبب الأساسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في محافظات قطاع غزة، هو عدم الالتزام الواضح من قبل المواطنين بجميع أساليب الوقاية، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهذا هو سبب رئيسي جدا، وللأسف أصبح المواطن مستهترا، وغير ملتزم بالإجراءات المتبعة في الوقاية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكانت السلطة الفلسطينية، قد بدأت الأحد الماضي، بتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بعد حصولها على الدفعة الأولى من اللقاحات عبر آلية “كوفاكس” العالمية في محاولة لاحتواء الارتفاع المطرد مع تزايد في أعداد الإصابات.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن المرحلة الأولى من حملة التطعيمات مع تزايد الإصابات تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً ومرضى الكلى، كما سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق.

أعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين لمدة 5 أيام ، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .

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