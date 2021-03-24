عائشة موسى النساء السودانيات حاربن ضد التمييز ويجب منحهن فرص العمل القيادي

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد، إهتمامها ودعمها لقضايا المرأة السودانية لتمكينها من المساهمة في الحياة السياسية، والمشاركة في صنع القرار ووضع القوانين ،حتى تضطلع بدورها في كافة المجالات.

جاء ذلك لدى مخاطبتها بفندق القراند هوليداي ، حفل تدشين نادي”سوروبتومست الخرطوم 2021 ” وعبرت عضو مجلس السيادة عن اعتزازها بالدور الريادي للمرأة السودانية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية، والصحية والتعليمية،

مشيرة إلى دورها خلال فترة الحضارة النوبية والمروية ، وقالت” لقد شهدت جامعة الاحفاد الشرارة الاولى لعهد جديد فى تعليم المرأة في السودان، وسنسعي لتحقيق مكاسب لها “.

وأشارت عضو مجلس السيادة الانتقالي ،الى أن النساء السودانيات حققن الكثير من النجاحات ، وحاربن كل اشكال التمييز ضد المرأة، واضافت” نريد عدالة كاملة والتمتع بكل الحقوق ،وضرورة اعطاء المرأة فرصا عادلة في العمل القيادي”.

النسوية

وتطرقت الأستاذة عائشة الى دور منظمات المجتمع المدني النسوية في نشر الوعي ومحاربة القوانين التى تنال من حرية المرأة واذلالها، منوهة الى دورها الكبير في دعم ومساندة ثورة ديسمبر المجيدة.

واوضحت الاستاذة عائشة ان تدشين النادي فى السودان من شأنه إتاحه الفرصة للمرأة ومساعدتها في اكتساب المعرفة ونيل حقوقها.

إلى ذلك منحت رئيس الفيدرالية الأفريقية كوني موتونهو شهادة تصديق للنادي ايذانا لتدشين اعماله بالخرطوم ،وعبرت د.سلافة دياب رئيس النادي عن سعادتها بهذه المناسبة، وتناولت رؤية وأهداف النادي المتمثلة في تطوير وتأهيل المرأة للمشاركة في كافة مناحي الحياة.