خلية الأزمة تؤكد سيطرة الصحة العراقية على انتشار كورونا

أعلنت خلية الأزمة النيابية في العراق أن وزارة الصحة والكوادر التابعة لها تسيطر بشكل شبه كامل على الانتشار الوبائي لفيروسك ورونا في البلاد .

حيث قال جواد الموسوي مقرر خلية الأزمة في تصريح لوكالة المعلومة أن “الاعداد المسجلة اصابتها يوميا بفيروس كورونا لا تشكل في الوقت الراهن خطرا كبيرا على المنظومة الصحية” .

و أكد الموسوي أن “ الصحة العراقية شبه مسيطرة على الوضع الوبائي و ذلك على الرغم من تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة يومياً “.

هذا و كانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى ضعف إقبال المواطنين على أخذ لقاح كورونا، مبينةً أن عدد المسجلين على اللقاح حتى الان وصل إلى 68 الف مواطن.

و في وقت سابق ، أكّد الموسوي أنه “هناك تشخيصاً لأكثر ثلاث مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة قي اعداد الاصابات هي في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء وهذه المناطق الثلاث مرشحة لان تكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة”.

وأضاف الموسوي، أنه “من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصا الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في اعداد الإصابات”.

وتابع قائلاً: إنه “في حال استمرار أعداد الإصابات بكورونا، خصوصاً السلالة الجديدة فإن ذلك يؤشر خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق”.

كما حذر من خطر السلالة الجديدة التي سببت الكثير من الأذى لأكثر من نظام صحي متطور في العالم بسبب سرعة الانتشار وشدة الأعراض، إضافة إلى إصابتها لجميع الاعمار، لافتاً إلى أن اللقاح ضد كورونا، وبحسب تقارير علمية، “فعال ضد السلالتين” .

وفي سياق متصل، باشرت الشرطة المحلية وقوات الجيش وفرق من وزارة الصحة في العراق بتطبيق إجراءات مشددة لاحتواء السلالة المحورة من فيروس كورونا

و وفقاً لوكالة الأناضول قال ياسر الجميلي، أمس ملازم أول في شرطة مرور بغداد في بيان، إن “شرطة المرور مع الشرطة المحلية وقوات الجيش وفرق من وزارة الصحة، باشرت الإشراف على تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع تفشي كورونا”.

كما أضاف أنه “سيتم فرض غرامات مالية 25 ألف دينار عراقي لكل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة، أو في وسائل النقل العامة، أو الخاصة إذا كانت تحمل 4 أشخاص، مع ضرورة فتح نوافذ المركبات، ومنع التجمعات في الأماكن العامة”.

