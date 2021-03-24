عدد من المفقودين والناجين قبالة السواحل الليبية بعد احتراق مركبهم

روما 24 مارس 2021 (وال) -لقي (60) مهاجرا حتفهم على الأرجح، إثر احتراق مركبهم، فيما سمحت إيطاليا لسفينة “أوشن فايكينغ” بإنزال (116) ناجيا، وفق ما ذكرت منظمة غير حكومية أمس الثلاثاء، بينما أشار ناجون إلى أن الصيادين الليبيين أنقذوا نحو (45) منهم. .

وأعلنت منظمة “ألارم فون” غير الحكومية أن نحو (60) شخصا هم في عداد المفقودين، بعد أن احترق محرك قاربهم قبالة السواحل الليبية.

وأضافت أنه في ليل الأربعاء (17) مارس خلال طقس عاصف، “اتصل قارب خشبي رمادي يقل أكثر من (100) شخص بألارم فون، حيث كان الناس مذعورين على الهاتف لأن المحرك اشتعلت فيه النيران، ونبهت ألارم فون السلطات المعنية وكذلك أوشن فايكينغ”.

وبدأت “أوشن فايكينغ” عملية بحث دون جدوى، لعدم قدرتها على تحديد إحداثيات تموضع القارب.

وتحدث ناجون عن وجود سودانيين وسنغاليين وسوريين وباكستانيين ومغاربة ومصريين على متن السفينة،

ويعبر اللاجئون القادمون من دول عديدة، تونس وليبيا خصوصا، للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا ذات السواحل الأقرب الى المنطقة.

وبالإجمال، فقد (1200) مهاجر حياتهم في 2020، في المتوسط غالبيتهم كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر هذه الطريق، وفق المنظمة الدولية للهجرة.(وال روما) س خ.

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