وزير الخارجية القطري في بغداد بزيارة رسمية

وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، فيما أكد مسؤولون أن الزيارة الرسمية ستبحث تعزيز التعاون المشترك سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل نظيره القطري في مطار بغداد الدوليّ”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية العراقي قد أجرى، منتصف الشهر الحالي، زيارة إلى قطر تباحث خلالها حول عدد من القضايا المشتركة التي تهم الجانبين.من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية إن “الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة وزير الخارجية العراقي إلى الدوحة، وإكمال الملفات التي تم بحثها”، مبيناً لـ”العربي الجديد” أنّ “حسين عقد اجتماعاً مع المسؤول القطري حال وصوله إلى بغداد، وأنهما سيبحثان عدة ملفات مشتركة تهم البلدين”.

وأكد المصدر ذاته أن “بغداد تنظر بأهمية بالغة إلى زيارة الوزير القطري، وتأمل أن تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد”، لافتاً إلى أن “الوزيرين سيعقدان مؤتمراً صحافياً حال انتهاء الاجتماعات، سيعلنان فيه عن التفاهمات المشتركة”.يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي وجّه، خلال زيارته إلى الدوحة، دعوة للشركات القطرية من أجل الاستثمار في العراق بمختلف المجالات.