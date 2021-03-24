قتل 27 إرهابياً وتدمير 120 كهفاً في عملية الأسد المتأهب

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، نتائج عملية “الأسد المتأهب” التي انطلقت في سلسلة جبال مخمور واستمرت لمدة 14 يوماً، مشيراً إلى قتل 27 “إرهابياً” وتدمير 120 كهفاً.

وقال رسول في بيان، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، ومنذ الـ9 من أذار للعام ٢٠٢١ انطلقت عملية الأسد المُتأهب في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي استهدفت بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيثُ باشر جهاز مُكافحة الإرهاب بهذه العملية بعزمٍ عال وجُهد استخباري وعملياتي كان الأول من نوعه، حيث شهدت هذه العملية أسلوباً تكتيكياً مُتقدماً من خلال نشر مفارز قناصين على مسافةٍ من مداخل ومخارج الكهوف والاوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور والتي لا يُمكن الوصول أليها بالعجلات العسكرية والذي مكن بقايا داعش من التخفي فيها”.

وأضاف رسول، “كما وأشترك أبطال القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي في إسناد رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من خلال توجيه 312 ضربة جوية، كان لها دور مهم من خلال تدمير 120 كهفاً وموقعاً تسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم، فتلقوا نار الحق من قناصي جهاز مُكافحة الإرهاب الأمر الذي دفع عناصر عصابات داعش إلى إعلان استسلامهم إلى رجالنا الأشاوس”.

وأوضح أن “عملية الأسد المتأهب استمرت 14 يوماً قُتل فيها 27 إرهابياً من عصابات داعش تم رصد قتلهم بشكل مُباشر فيما لم يتسن معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبيلة، وقد شهدت العملية تنسيق كبير بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والبيشمركة”.