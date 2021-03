السودان..شكاوي من إستبعاد طلاب الشهادة البريطانية من التقديم

شكا عدد كبير من أولياء أمور بعض طلاب الشهادة السودانية والبريطانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متهمين بممارسة المماطلة والإهمال تجاه مصير أبناءهم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية.

كما وذكر أولياء الطلاب أن وزارة التعليم العالي استبعدتهم من التقديم للجامعات الحكومية.

ومن جانبه، قال صلاح الدين محمد الحسن ولي أمر إحدى الطالبات بحسب صحيفة التيار:” لم يتم قبول طلاب الشهادة البريطانية في الجامعات السودانية، وأوضح بأن درجات الطلاب تتراوح ما بين (93%) إلى (89%)”.

وأضاف “هذه النسبة تؤهلهم للمنافسة في كليات الطب والهندسة” ، وتابع :” ذهبنا إلى وزارة التعليم العالي وكان حديث الوزيرة بأن يسمح لهؤلاء الطلاب بالتقديم ومعالجة الأمر ، بالفعل تمت المعالجة الأولى ولكن في المرحلة الثانية فوجئنا باستبعاد من التقديم”.

وفي السياق، أنهت وزارة التعليم العالي في السودان، الخميس الماضي،من معالجة قبول الطلاب، الحاصلين على نسب عالية في الشهادة الثانوية ولم يتم قبولهم في الدور الأول.

وأوضح مدير القبول في وزارة التعليم العالي الشيخ السماني، أنه تم استلام 3617 التماسا من طلاب الشهادة الثانوية، بحسب الانتباهة.

وكشف السماني أن 1652 التماس كان من الطلاب الحاصلين على نسبة تجاوزت ال90%، مشيراً إلى أنه تم إخضاع جميع أولئك الطلاب للمنافسة فيما بينهم وترشيح 2047 طالب لمختلف الكليات والتخصصات من جملة المتقدمين منهم 875 طالبا من الحاصلين على نسبة 90% فما فوق.

وأعلن السماني عن فتح باب التقديم لبرنامج المنح بالجامعات والكليات غير الحكومية الأسبوع المقبل، إذ تم تخصيص 1265 مقعدا، منها 325 مقعدا لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات الطبية للطلاب المتميزين.

وأكد السماني على استمرار معالجة قبول الطلاب الحاصلين على أكثر من 90% وفق النسب المعلنة.

ووجهت الإدارة العامة للقبول في وزارة التعليم العالي لتأمين فرص للقبول بكليتي طب الأسنان في جامعة الزعيم الازهري وجامعة كردفان هذا العام، من أجل استيعاب الطلاب غير المقبولين من الحاصلين على أكثر من 90% ولم يتم استيعابهم حتى الآن وفق العدد المخطط لها.

وحرصت وزارة التعليم العالي على مدار عشرة أيام على استلام طلبات الالتماس لمعالجة قبول الطلاب.

