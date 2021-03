الخرطوم تنفى صدور إى توجيهات احترازية بشأن كورونا حتى الآن

نفت حكومة ولاية الخرطوم، إصدارها أي قرارات او توجيه جديد بشأن الإجراءات الاحترازية الإضافية بعد تزايد الإصابات بجائحة كورونا حتى الآن.

وقالت سلطات ولاية الخرطوم في تعميم صحفي اليوم الأربعاء، “لم يصدر أي قرار من حكومة ولاية الخرطوم حتى اللحظة، وكل ما يتم تداوله حول إصدار قرارات بهذا الشأن غير دقيق ولا أساس له من الصحة”.

وأشارت إلى أن:” لجنة الطوارئ الصحية بالولاية ناقشت تقرير وتوصيات من وزارة الصحة بالولاية، بعد التداول حولها بغرفة الطوارئ الصحية المُشتركة وبعد ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في البلاد”.

وافادة صحيفة السوداني انه تم رفع تلك التوصيات للجنة الطوارئ الصحية العليا، ومن المقرر نقاشها خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية الذي سيُعقد اليوم بالقصر الجمهوري.

ومن الشأن السوداني مؤخرا، صرح الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الغالي علي، بأن الحكومة الانتقالية أدركت خطورة إنتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة.

وأوضح أمين عام مجلس السيادة في السودان، إلى إعادة تشكيلهم للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وفقاً لـ “السوداني”.

ولفت الغالي إلى أن التداول غير المشروع للأسلحة من قبل المواطنين يهدد السلم والاستقرار، فضلاً عن تسببه في مخاطر جسيمة في الممتلكات والأرواح.

مشيراً إلى أن الصراعات المجتمعية تتغذي بالانتشار غير المشروع للسلاح، الأمر الذس أدى على حد تعبيره لتبديد الموارد وتعطيل التنمية، وسقوط الضحايا.

في سياق متصل، بدأت السلطات في الخرطوم شن حملات بغرض إزالة التشوهات والمخالفات على الطرق المختلفة بالولاية.

هذا وقد رصدت مصادر بأن السلطات بدأت في إزالة “الرواكيب” والمخالفات بشارع “الهواء” جنوب الخرطوم، بحسب “السوداني”.

يذكر أن شارع “الهواء” قد شهد في الفترة القليلة الماضية، تهديدات واعتداءات عديدة على المواطن، مما أدى لنهب ممتلكات العديد من المواطنين.

وبدورها وعدت الجهات المختصة في الخرطوم الأسبوع الماضي، بحسم هذه الظواهر السلبية، وحفظ سلامة وأمن المواطن السوداني.

ومن جهته تحدث شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، متعهداً بتوفير كل ما يلزم لدعم العملية الأمنية في كافة أنحاء البلاد.

هذا وقد إلتقى كباشي أمس بمكتبه في القصر الجمهوري، مدير عام الشرطة، خالد مهدي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم، عيسى آدم إسماعيل، بحسب ما جاء في “المشهد السوداني”.

