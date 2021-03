انتقاد حاد يطال كريستيانو رونالدو من نجم الكرة الإيطالية

يعتقد نجم الكرة الإيطالية أنطونيو كاسانو، مهاجم ريال مدريد وميلان وإنتر السابق، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يركز أكثر على الجوائز الشخصية بدلًا من مساعدة البيانكونيري على الخروج من أزمته.

ويعاني يوفنتوس على الصعيدين القاري والمحلي، فقد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو، واقترب من خسارة لقب الكالتشيو لأول مرة في 10 سنوات بعد أن ابتعد عن إنتر المتصدر بعشر نقاط.

وقال كاسانو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “إذا قمت ببيع كريستيانو، ستوفر 100 مليون يورو يمكنك وقتها التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين”، وفقًا لموقع (كووورة العربي).

وأضاف: “في العام الماضي، قدم ماوريسيو ساري أفضل كرة قدم مع يوفنتوس في السنوات الأخيرة، لكنه رحل”.

وتابع نجم الكرة الإيطالية: “مشكلته كانت رونالدو، لا يمكن أن يكون لديك مدرب يريد أن يلعب كرة القدم في وجود كريستيانو”.

وأكمل: “كريستيانو لا يفكر إلا في أهدافه وأرقامه القياسية، فإذا كنت رئيسًا وقررت بدء مشروعًا جديدًا، فلا يمكنك إعطاء مدرب مبتدئ (بيرلو) مسؤولية تدريب شخص مثل رونالدو”.

وختم: “ديجان كولوسيفسكي على سبيل المثال، متأثر جدًا في وجود كريستيانو، الشباب الذين ليست لديهم شخصية يواجهون مشاكل معه”.

ويلعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، دورًا كبيرًا في خطط السيدة العجوز للميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب في طريقه للرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لبرنامج “كواترو” الإسباني، فإن صبر رونالدو نفد مع يوفنتوس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال، والخسارة الأخيرة أمام بينيفنتو وبالتالي صعوبة المنافسة على لقب الدوري.

وأشار إلى أن يوفنتوس ينظر بإيجابية إلى رغبة رونالدو في الرحيل، خاصة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للنادي.

وأوضح أن يوفنتوس لا يقف مكتوف الأيدي أمام قرار رونالدو، لكن وضع النادي خطتين للتعامل مع مصير النجم البرتغالي.

وذكر أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) وممفيس ديباي (ليون) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) كبدائل مباشرة، إذا قرر رونالدو الرحيل.

وأتم: “إذا فضل كريستيانو البقاء حتى نهاية عقده مع اليوفي يدرس النادي تعزيز الفريق بأسماء أخرى، مثل: روبن جوسينس (أتالانتا)، ومانويل لوكاتيلي (ساسولو)”.

The post انتقاد حاد يطال كريستيانو رونالدو من نجم الكرة الإيطالية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ