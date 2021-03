السودان .. الشرطة تكشف مزيد من التفاصيل بخصوص مقتل التلميذة سماح

أعلنت السلطات في السودان عن تفاصيل بشأن مقتل التلميذة سماح الهادي، الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إن الشرطة تلقت بلاغٍ بتاريخ التاسع عشر من مارس، مقتل التلميذة سماح الهادي إبراهيم، واتّخذت الإجراءات اللازمة تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية في ظروفٍ غامضة تحت إشراف النيابة، حسبما أفاد موقع (باج نيوز).

وأضافت: “أولت شرطة ولاية الخرطوم اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل البلاغ حيث أوكلت التحري لرئيس القسم المختص الذي قام بكافة الإجراءات الفنية واستجواب الشهود من الأسرة والجيران بالحي”.

وتابعت: “ما زال المحضر مفتوحًا للأدلاء بأي معلومات تفيد في هذا الشأن”.

كما وجه مدير شرطة لاية الخرطوم الفريق عيسى آدم بفتح تحقيق عاجل في قضية مقتل التلميذة سماح بطلق ناري وتم دفنها دون أن يتم تشريح جثتها بناء على طلب أسرتها.

وفي الوقت ذاته انتشر هاشتاق يطالب بتحقيق العدالة من قاتل الطفلة سماح عبر مواقع التواصل الإجتماعي في السودان.

ونشر رفيقات سماح والجيران حديثا شككن فيه حول أسباب وفاة التلميذة، موجهين التهمة إلى والدها، لتوجه بذلك الشرطة بالبدء في التحقيق في القضية.

في سياق متصل، أوقفت مباحث شرطة ولاية الخرطوم (4) متهمين على ذمة التحقيق، وأشارت أصابع الاتهام إلى تورطهم في جريمة قتل موظف محطة البنزين بأم درمان.

وقال مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشرطة، إن الشرطة تلقت ٤ بلاغات قتل من مجهول خلال ٢٤ ساعة، مؤكداً مقدرة قوات الشرطة على فك غموض الحوادث والوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى منصات العدالة.

وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل عن تورط 4 عمال يعملون بمحطة الوقود مشيراً إلى أن الهدف كان السرقة، كاشفاً أن بين المتهمين الموقوفين أحد أقرباء القتيل.

وقال إن الشرطة تلقت البلاغ ظهراً بمقتل موظف محطة البنزين “أويل إنرجي” مقيد الأرجل. وأضاف أن الحادث كان دقيقاً جداً، مشيراً إلى تورط 4 عمال بالمحطة في تنفيذ الجريمة حيث أمن اثنان المكان وقام اثنان بتنفيذ الجريمة

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً الجمعة الموافق 19 مارس الجاري أبلغ مواطن الشرطة أنه وجد وكيل محطة (أويل إنرجي) بالسوق الشعبي بأم درمان مقتولاً داخل مكتبه ومقيد الأيدي والأرجل.

