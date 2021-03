الموانئ السورية تُغلق أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية إلى إشعار آخر

صرَّحت المديرية العامة للموانئ في سوريا، اليوم الأربعاء، عن قرارها بإغلاق الموانئ السورية في البلاد، ويبدأ العمل بالقرار من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي قرار المديرية بإغلاق الموانئ السورية بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، بحسب RT.

ونشرت المديرية بيانها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت فيه: “إغلاق الموانئ التجارية في (اللاذقية، وطرطوس، وأرواد، ومصب النفط في بانياس)، إضافة إلى جميع موانئ الصيد والنزهة بوجه الملاحة البحرية”.

وتابعت المديرية في بيانها أن السبب وراء قرارها يعود إلى: “سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وازدياد سرعة الرياح”.

وحددت المديرية موعد بدء تنفيذ قرار الإغلاق ابتداءً من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء وحتى إشعار أخر.

وكانت قد أصدرت مديرية الموانئ السورية في 30 يناير الفائت، قرارا يقضي بإغلاق كافة الموانئ البحرية في البلاد وذلك بسبب العواصف والاحوال الجوية.

وأيضاً في 16 يناير الفائت، اتخذت الموانئ السورية خطوة مماثلة بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ أصدرت وزارة النقل السورية قرارا بإغلاق الموانئ التجارية في البلاد أمام السفن اعتبارا من مساء يوم 16 ينايروحتى اشعار آخر.

الموانئ السورية خالية من المواد القابلة للانفجار

عقب انفجار بيروت في أغسطس 2020، الذي أحدث أضراراً بشرية ومادية كبيرة للغاية، بسبب وجود نترات الأمونيوم بالمرفأ، كان ذلك بمثابة جرس إنذار للدول الأخرى، لتفقد موانئها ومرافئها، ومنها الجارة سوريا التي لا تزال تعاني من ويلات الحرب منذ نحو 10 سنوات.

سارعت الحكومة السورية لتُطمئن مواطنيها بأن المرافئ والموانئ السورية خالية من نترات الأمونيوم ومن أية مواد متفجرة أخرى.

وأصدرت وزارة النقل في سوريا بيان لها، تؤكد فيه سلامة موانئها، قائلة: “إن الموانئ السورية خالية من أية مواد قابلة للانفجار، بعد جولات ميدانية في الموانئ للتأكد من سلامتها”.

كما شددت الوزارة بشكل قاطع، على “عدم وجود لدى الجمارك أي متروكات جمركية في المرافئ، قابلة للانفجار”.

وأضاف البيان، أنه “ومنذ اللحظات الأولى لكارثة انفجار بيروت قامت الجهات المعنية بجولات ميدانية والتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة”.

ودعت الوزارة جميع المواطنين في سوريا إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تتداولها وتنشرها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتحري الدقة في رصد الأخبار من مصدرها الرئيسي.

The post الموانئ السورية تُغلق أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية إلى إشعار آخر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ