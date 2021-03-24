مكافحة المخدرات السعودية تفشل مخطط لتهريب 11 مليون قرص مخدر

كشف المتحدث الرسمي باسم مديرية مكافحة المخدرات السعودية ،محمد النجيدي، عن عملية نوعية تمكنت من خلالها المديرية من إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قال النجيدي في بيان له إن “العملية أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها 10.948 مليون قرص أمفيتامين” .

كما أضاف أنه “تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريب الأقراص المخدرة إلى المملكة، وهم 3 مقيمين من الجنسية التركية، ونازح، ومواطن حيث تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة” .

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إحباط محاولة تهريب مليونين و500 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة .

حيث قال، محمد نجيدي ،المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن “المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين “.

ليتابع أن “الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها أحدهما مقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية الأردنية”

وكانت قد أحبطت الداخلية السعودية عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات الى أراضي المملكة وذلك بالتنسيق والتعاون بين فرع مكافحة المخدرات والجمارك.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم قوات حرس الحدود مسفر بن غنّام القريني، أن 88 كيلوغرام من مادة الحشيش تم ضبطها في منطقة نجران بالإضافة لحوالي 13000 قرص أمفيتامين في منطقة تبوك.

وكذلك تم ضبط 974 كيلوغرام من الحشيش المخدر وأكثر من 37 طن من مادة القات بمنطقة جازان، و 256 كيلوغرام من القات في منطقة عسير. بحسب روسيا اليوم.

كما أكد المتحدث باسم حرس الحدود أنه “تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم 94 متهما، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة”.

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