مسؤولة أممية: تلقيت تهديدات على خلفية التحقيق في قضية خاشقجي

تلقت المقررة الخاصة والمعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، تهديدات بالقتل من قبل أحد المسؤولين السعوديين على خلفية التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامارد اليوم، الثلاثاء 23 من آذار، في مقابلة حصرية لها مع صحيفة “The Guardian” البريطانية.

إن زميلًا لها في الأمم المتحدة نبهها، في كانون الثاني 2020، إلى أن مسؤولًا سعوديًا كبيرًا، هدد مرتين في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في جنيف.

بأن “تهتم كالامارد بنفسها” إذا لم يتم كبح جماحها من قبل الأمم المتحدة.

وأضافت أن أحد كبار المسؤولين السعوديين الزائرين، زعم أنه تلقى مكالمات هاتفية من أفراد كانوا مستعدين “للاعتناء بها”، في إشارة إلى استهدافها.

وكان تقرير كالامارد المكوّن من 100 صفحة، والذي نُشر في حزيران 2019، خلص إلى وجود “أدلة موثوقة” .

على أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين كبارًا آخرين مسؤولون عن قتل خاشقجي، ووصفت القتل بأنه “جريمة دولية”.

وتابعت كالامارد أن التهديدات التي تلقتها، صدرت في اجتماع “رفيع المستوى”.

بين دبلوماسيين سعوديين مقيمين في جنيف ومسؤولين سعوديين ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة في جنيف.

وانتُقد عمل كالامارد في أثناء الاجتماع في قضية مقتل خاشقجي، واُتهمت بأنها تلقت أموالاً من دولة قطر.

وعندما أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم، سعى سعوديون آخرون كانوا حاضرين إلى طمأنتهم بأن التعليق لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد.

ثم غادرت المجموعة السعودية الغرفة، بينما بقي المسؤول السعودي الكبير الزائر في الخلف، وكرر التهديد المزعوم لبقية مسؤولي الأمم المتحدة في الغرفة.