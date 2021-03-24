وجّه الرئيس السوري بشار الأسد وزارة صحة بلاده بتأمين 25 طنا من الأوكسجين لإرسالها كدفعة أولى إلى لبنان على أن يتم لاحقا تأمين 50 طنا أيضا.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، الذي زار دمشق، اليوم الأربعاء، للقاء المسؤوليين السوريين، إنه “سيتم تزويد لبنان بـ75 طناً من الأوكسجين على مدى ثلاثة أيام بواقع 25 طناً كل يوم”.

وأكّد الغباش، أن “ذلك لن يؤثر على توفر الأوكسجين في سوريا”.

من جانبه، أعرب وزير الصحة اللبناني عن خالص شكره وتقديره إلى الرئيس الأسد على هذا التعامل “الأخوي والمسؤول” من الجانب السوري.

وقال حسن: “تشاركنا بمحطات كثيرة مشرفة واليوم نتشارك في التصدي لوباء كورونا”، مضيفاً أنه “بعد خلو مشافي لبنان من الأوكسجين تم التواصل مع وزارة الصحة السورية لمد لبنان وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى”.

وتابع وزير الصحة اللبناني، قائلاً: “يوجد حالياً ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي والكمية الموجودة من الأوكسجين لدينا تكفي اليوم فقط”، مشيراً إلى أنه “رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأوكسجين في سوريا جاءنا الرد بالإيجاب ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب”.

يذكر أن الوضع الصحي في لبنان متزعزع بسبب الانتشار الكبير للفيروس المستجد، حاله حال الليرة اللبنانية التي تسجل ادنى مستويات في تاريخها.

وتصدر لبنان إلى جانب الأردن قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها مؤخراً وكالة “رويترز”.

حيث دخل لبنان إلى القائمة، فحل في المركز الخامس على مستوى الإصابات حيث سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت 5134 وفاة.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 3851 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 444,865 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيانها حول الموقف الوبائي في لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد ضحايا وباء كورونا في عموم أراضي الدولة إلى 5850 حالة.

The post الأسد يوجه بإرسال الأوكسجين إلى لبنان ووزير الصحة اللبناني يعلق appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ