روسيا تمنح سوريا دفعة جديدة من لقاح “سبوتنيك V”

أعلن السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أن بلاده ستتسلم دفعة جديدة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل المقبل.

وأكد حداد في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، اليوم الأربعاء، أن سوريا قد بدأت عملية تطعيم السكان بلقاح “سبوتنيك V”، مشيرًا إلى أنها تشمل العاملين في القطاع الصحي في مستشفيات دمشق وضواحيها وكذلك اللاذقية وحمص ومدن أخرى.

وأضاف أن وزارة الصحة السورية تلقت تعهدا من الجانب الروسي بتزويدها بجرعات إضافية من اللقاح قد تصل خلال شهر أبريل المقبل، حسبما أفاد موقع قناة (روسيا اليوم).

كما أشار السفير السوري إلى أن بلاده تدرس إمكانية شراء اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأنهت سوريا في فبراير الماضي، جميع إجراءات تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي، وسمحت باعتماده في حملات تطعيم السكان.

وتشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في منحى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، وسط الحديث عن رصد زيادة في عدد الحالات التي تراجع المشافي العامة لشكايات تنفسية بسبب وصول الطفرة الثالثة للفيروس حسب بعض المختصين.

حيث أكد عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا الدكتور نبوغ العوا، أن الارتفاع في منحى الإصابات الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخراً يعتبر مؤشر لبداية وصول الطفرة الثالثة إلى البلاد، خاصة ً مع وصول هذه الطفرة إلى لبنان والعراق فمن المؤكد وصولها إلى سورية.

وأوضح د.العوا أن الهجمات الجديدة تابعة للطفرة الثالثة، وهي تعتبر الأسوأ، لأنها تنتشر “60 مرة” أي تصيب “60 شخص” بنفس اللحظة، إضافة إلى أنها تصيب الصغير والكبير، فالأطفال ليسوا بمنأى عن الإصابة على عكس الطفرة الثانية التي كانوا بها ناقلين فقط وذات أعراض خفيفة عليهم، أما هذه الطفرة ستصيبهم بأعراض واضحة بالإضافة لنقلهم المرض.

ولفت د.العوا خلال حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، إلى أنه بعدما انخفض المنحى عادت الإصابات المتوسطة الشدة والمشافي بدأت تمتلئ بالإصابات الشديدة معتبراً أنه دليل على مؤشر غير سار.

وفيما يخص المناعة، أشار إلى أن عند تشكيل مناعة ذاتية بعد الشفاء من كورونا لا تدوم أكثر من شهرين أو ثلاثة كحد أقصى، وأن اللقاح مدة مناعته غير معروفة والشركات المركبة للقاح لا تعطي الدليل المثبت أو الرقم الدقيق للمدة الزمنية للمناعة التي يعطيها اللقاح، بالإضافة إلى أن مناعة الإنسان تختلف من شخص لآخر، وبعض الأشخاص تأثير اللقاح عليهم يبقى لشهرين وبعضهم تأثيره جيد وأطول.

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