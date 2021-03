المقترح الروسي لفتح معابر إنسانية يلقى معارضة ناشطين سوريين

انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، للاحتجاج على المقترح الروسي لفتح معابر إنسانية بين مناطق المعارضة ومناطق الحكومة السورية.

إذ بدأ الناشطون السوريون المعارضون للحكومة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر منشورات تعارض المقترح الروسي التركي لفتح ثلاثة معابر بين مناطق سيطرة الحكومة السورية، ومناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.

الحملة الاحتجاجية حملت وسم “لا للمعابر مع النظام” وانطلقت عبر فيسبوك وتويتر، بدأها ناشطون وحقوقيون من سوريا، والسبب أنهم يعدون المقترح الروسي بمثابة دعم للحكومة السورية اقتصاديًا، بحسب عنب بلدي.

أحد الحقوقيين السوريين، ويدعى رامي عساف، غرَّد عبر تويتر قائلاً: “طالما أن قلب روسيا على سوريا والسوريين، وتريد فتح معابر إنسانية اليوم، فلماذا استخدمت حق النقض (الفيتو) قبل شهور في مجلس الأمن، وتسببت بإغلاق معبر باب السلامة ليبقى معبر باب الهوى هو المتنفس الوحيد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”.

المقترح الروسي الذي حصد جدلاً واسعاً بين أوساط المعارضين في سوريا نص على: “تنظيم دخول البضائع الإنسانية وخروج اللاجئين”، على أن يبدأ تنفيذه في25 آذار الجاري.

إذ قال اللواء الركن ألكسندر كاربوف نائب مدير المركز الروسي أن الاقتراح ينص على إعادة تفعيل 3 نقاط تفتيش ، اثنتان في سراقب و ميزناز في إدلب ، و حاجز أبو زيدين في محافظة حلب.

وأوضح اللواء كاربوف أن هذه العملية ستعنى بتنظيم دخول البضائع الإنسانية وخروج اللاجئين اعتباراً من 25 مارس/ آذار الحالي ، مبيناً أن هذا يأتي في إطار دعم الوضع الإنساني المتدهور في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية .

وفي سياق متصل وفي تصعيد جديد من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) نفت الهيئة في 22 فبراير الفائت، فتح معبر سراقب للسماح للأهالي من المدنيين للخروج إلى المناطق المحررة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب وجزء من الريف الغربي لمحافظة حلب شمال غرب سوريا.

وصرَّح تقي الدين عمر، مسؤول التواصل في هيئة تحرير الشام عبر مراسلة إلكترونية، إن حديث الحكومة السورية عن فتح المعبر “ادعاءات” ونفى الأمر “جملة وتفصيلًا”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أعلنت يومها عن فتح معبر سراقب أمام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والعودة إلى قراهم المحررة.

يُذكر أن معبر سراقب تم فتحه للمرة الأولى في العام الماضي لتسهيل مرور الطلاب الراغبين بتقديم امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية ولكن المجموعات المسلحة لم تسمح لهم بالمرور.

وعلى ما يبدو أن هذه المرة أيضاً تعمل الفصائل المسلحة على إبقاء المدنيين دروع بشرية ولن تسمح لهم بالعبور إلى قراهم المحررة.

فقد بدأت المنظمات التابعة لتنظيم هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة، بنشر معلومات عن عدم استجابة الأهالي لنداءات الحكومة السورية للخروج من مناطق سيطرة المسلحين، وأنهم لم يرصدوا أية حركة باتجاه المعبر وهذا يدل على خوف الأهالي من رد فعل عناصر هيئة تحرير الشام عليهم واستهدافهم أثناء محاولة العبور.

