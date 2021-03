السيسي: يجب التوصل لإتفاق بشأن سد النهضة “في أقرب وقت ممكن”

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة التوصل “في أقرب وقت ممكن”، لإتفاق ق قانوني ملزم من شأنه تنظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، “بعيدا عن أي منهج أحادي يهدف إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب”.

كما أشار الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يخص مجال الموارد المائية والري، وكذا الجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل .

مع تأكيده على رؤية مصر “لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل”.

وفي الوقت ذاته أعلن الرئيس المصري عن الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في بوروندي، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية في مختلف القطاعات.

و صرح وزير الري المصري محمد عبد العاطي، يوم الإثنين أن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة، الذي تبنيه فوق النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل.

مضيفا في تصريحات صحفية أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي.

كما لفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

