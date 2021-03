المبادرة السعودية.. من هو الحليف القادر على الضغط على إيران للموافقة؟

كشف الحواس تقية، الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، عن الدولة التي بإمكانها الضعط على إيران من أجل قبول المبادرة السعودية لحل الصراع في اليمن.

إذ صرَّح تقية، اليوم الأربعاء، لسبوتنيك أن السعودية تنوي طرح مبادرتها لحل الصراع في اليمن خلال المفاوضات مع الجانب الصيني، أثناء زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية، اليوم.

ونوَّه تقية إلى أنه من الممكن أن تشجع الصين الجمهورية الإيرانية على القبول بمبادرة المملكة حول حل الصراع في اليمن.

وأردف تقية: “المبادرة السعودية أرضية يمكن أن تبنى عليها تسوية سياسية في حرب اليمن، ومن المؤكد أن السعودية ستضع هذا الموضوع على طاولة الحديث (مع وزير الخارجية الصيني)، لأنه بالنسبة للسعودية الموضوع الرئيسي المتعلق بأمنها لهذا العام، هو اليمن وكيفية إنهاء الحرب في اليمن، وهي ستبحث هذا الموضوع مع هذه الدولة الكبرى العضو في مجلس الأمن”.

وأكد على استخدام السعودية لعلاقاتها مع الصين في اكتساب قبول إيران قائلاً: “ستستعمل علاقاتها الاقتصادية مع الصين، حتى تحصل من الصين على دور سياسي للضغط على إيران، وكذلك في لعب دور في مجلس الأمن من أجل إنجاح هذه المبادرة، ووزير الخارجية السعودي ذكر أن من المهم جدا بالنسبة للسعودية أن تتبنى الدول الكبرى المبادرة السعودية، لأنه عندما يتشكل إجماع حول المبادرة السعودية، سيكون هذا الإجماع ضاغط على الدول الداعمة للحوثيين وتحديدا إيران”.

وعن الرأي العام الإيراني تجاه المبادرة السعودية أكد تقية أن: “إيران في نغمتها وفي حديثها، يبدو أن هناك قبولاً مبدئياً أو قبولاً عاماً بالمبادرة لأن إيران تخشى أن يكون هناك إجماع على المبادرة السعودية في حين تكون هي نفسها رافضة لها، وبذلك تجد نفسها معزولة وهي لا تريد العزلة في هذه الفترة، ولا تريد أن تبدو وكأنها دولة تدعم الحرب ودولة ترفض المبادرات الدولية للسلام”.

وكان قد تمنَّى نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان اليوم الاثنين، على الحوثيين الإسراع في قبول المبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الأزمة اليمينة نهائيا.

إذ نشر خالد بن سلمان عبر حسابه على تويتر مجموعة من التغريداتت حول المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، وقال في إحداها: “تسعى المملكة لتحقيق السلام في اليمن،وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل،وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية”.

فيما نشر محمد علي الحوثي، أحد أبرز قيادي جماعة أنصار الله (الحوثيين) على تويتر معلقاً على المبادرة التي أطلقتها المملكة لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال الحوثي في تغريدته: “كنا منتظرين إعلان إيقاف إطلاق النار وفك الحصار من أمريكا والسعودية وقبل ذلك اثبات الجدية في السلام بإدخال السفن المصرح بها إلى ميناء الحديدة وليس ما أسميتموه بالمبادرة”.

