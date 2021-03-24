سوريا.. تفاصيل تدهور “بولمان” ركاب أدى إلى أكثر من 20 إصابة

تدهورت حافلة نقل ركاب “بولمان”، اليوم الأربعاء، على طريق حماة – حمص في سوريا، ما أدى إلى أكثر من 20 إصابة معظمها متوسطة الخطورة.

وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة حماة، أن الحادث الذي حدث قرب مفرق قرية (بسيرين) سببه هو “انزلاق الحافلة (البولمان) وانحرافه عن مساره وتدهوره إلى جانب الطريق، نتيحة السرعة الزائدة وعدم انتباه السائق، فضلاً عن هطول زخات من المطر ساهمت في انزلاق البولمان وتدهوره”.

وأسفر عن الحادث وفقاً للمصدر، “تعرض معظم ركابه لإصابات متباينة الخطورة تم على إثرها إسعافهم لمشفى حماة الوطني لتلقى العلاج”، مشيراً إلى أن “البولمان يعود لشركة نقل خاصة وكان قد انطلق صباحاً من حلب متوجهاً إلى دمشق“.

مدير مشفى حماة الحكومي، الدكتور سليم خلوف، قال: إنه “تم إسعاف 23 شخصاً للمشفى معظمهم إصاباتهم متوسطة ويتلقون حالياً كل الإجراءات الإسعافية والعلاجية اللازمة”.

وعلى صعيد متصل، توفي 7 أشخاص وأصيب أكثر من 50 آخرون، في الخامس من مارس الجاري، جرّاء 3 حوادث سير متفرقة على الطريق السريع بين محافظة حمص والعاصمة السورية دمشق.

وأكّدت مصادر في عمليات الطرق العامة، لـ “RT”، أن الحادث الأخير الذي وقع قبل ساعات لم يسفر عن قتلى، بينما أسفر حادث وقع قبل ذلك بأقل من 24 ساعة عن وفاة 5 أشخاص، حين تدهورت حافلة ركاب (شبه بولمان، كما تُعرف في البلاد) عند مدينة قارة وانقلبت خارج الطريق، وأصيب في الحادق نحو 32 شخصا.

وكذلك أدى اصطدام حافلة لنقل الركاب (فان) بصهريج لنقل المحروقات، إلى وفاة شخصين حسب المصدر، وإصابة نحو 10 آخرين، وذلك بين مدينتي قارة والنبك.

ووفقاً للمصدر في شرطة الطرق العامة في النبك فإن الحاجز الأسمنتي منع حدوث “كارثة”، حين توقفت الحافلة في اللحظات الأخيرة وبقي نصفها معلقا في الهواء نظرا لوجود الحاجز الأسمنتي، وهو ما منع حدوث وفيات، لتقتصر الأضرار على إصابة 15 شخصا.

وتدهورت الحافلة التي كانت تقل 40 شخصا قادمين من اللاذقية، إثر اصطدامها بشاحنة قرب مدينة النبك.

وأرجع المصدر، أسباب الحوادث إلى السرعة الزائدة، إضافة إلى الأمطار التي جعلت الطريق زلقا، وحول وضع الطريق ذاته من حيث العرض، يقول إنه قد يكون سببا إذ أنه لا يحوي سوى مسارين فقط، إلا أنه يضيف أن ذلك لم يكن السبب الرئيسي.

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