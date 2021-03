دياب : تشكيل الحكومة الجديدة تحول إلى أزمة في لبنان

نظراً لأزمة تشكيل الحكومة التي يمر بها لبنان، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب تحديد نطاق صلاحيات حكومته المستقيلة.

وصرح دياب : “الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثًا عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة”.

وأردف قائلاً: “الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف: “هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرًا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقا”، وذلك وفقاً لسبوتنيك.

إلى ذلك، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون يوم أمس الثلاثاء، بسفير المملكة العربية السعودية ببيروت، وتباحث الجانبان تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال السفير السعودي في تصريح بعد اللقاء إن “المملكة العربية السعودية لطالما أكدت على وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الصامد بوجه كل الأزمات”، مشيرا إلى أن “الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسية الخارجية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

ورأى أن “سيادة لبنان إنجاز تاريخي تحقق عبر نضالات الشعب اللبناني ونحن نحترم هذه السيادة”، مضيفا: “الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وعلى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء”.

واللقاء جاء غداة “تأزم” ملف تشكيل الحكومة، عقب تبادل الاتهامات بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إثر اللقاء الـ18 الذي جمعهما في قصر الرئاسة، الإثنين، دون التوصل لاتفاق.

ويوم امس، أعلن سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون أنه رفض التشكيلة الحكومية التي ارسلها عون له، معيداً له الرسالة.

حيث أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان سعد الحريري أنه رفض التشكيلة الحكومية لأنها مخالفة للدستور بحسب قناة الميادين.

الحريري أشار في تصريح صحفي له بعد اللقاء : “​الرئيس عون​ أرسل لي أمس تشكيلة حكومية تتضمن توزيعاً طائفياً للوزارات وطلب مني إسقاط الأسماء عليها وهذه الورقة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي”.

