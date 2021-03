أول قبطانة مصرية تًعلَّق على خبر انحراف حاوية السويس “إيفر غيفن”

علَّقت أول قبطانة مصرية مروة السلحدار، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تسببها بانحراف الحاوية البنمية العملاقة “إيفر غيفن” في قناة السويس المصرية عن مسارها.

وأفادت أول قبطانة مصرية تعمل في مجال الملاحة في تصريح لـها لسكاي نيوز عربية، إن الأنباء المتداولة والصور المنتشرة على مواقع التواصل كلها “مفبركة ولا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت السلحدار أنها تعمل على السفينة “عايدة 4” منذ ثماني سنوات، والتي تعود ملكيتها لهيئة السلامة البحرية، وتعمل تحت إمرة الأكاديمية العربية للنقل البحري.

جنوح الحاوية البنمية العملاقة بقناة السويس

وعدَّت مروة السلحدار أول قبطانة مصرية أن من تسبب بنشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة جاهل إذ وصفته بـ”الجاهل بمفاهيم النقل البحري“.

وأوضحت السلحدار أن من شروط عبور أي سفية من قناة السويس، هو تواجد مرشد يشرف على القيادة بالتعاون مع كابتن السفينة وليس على الكابتن منفردًا العبور بالسفينة.

أول قبطانة مصرية مروة السلحدار

وأضافت السلحدار أن “الخبر الذي يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو في الأساس كان احتفاءً بها تزامنًا مع احتفال الدولة المصرية بالمرأة هذا الشهر، والإسهامات التي قدمتها في مجال النقل البحري”، مشيرةً إلى تواجدها في مصر، خلال الوقت الراهن، وليس البحر.

يُذكر أن سفينة “إيفر غيفن البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، وتصل حمولتها إلى 200 ألف طن ” كانت متجهة في طريقها إلى ميناء روتردام.

وأظهرت خريطة تتبع السفن عبر الأقمار الاصطناعية الحاوية وهي عالقة في قناة السويس، ما أدى إلى إيقاف حركة العبور من جهة الجنوب، مع بقاء حركة العبور شمالا، بحالة العمل.

وصرَّح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة أرسلت 8 قاطرات بعد الإبلاغ عن حادث جنوح السفينة في الثامنة والنصف من صباح أمس الثلاثاء، للمساعدة في تحريكها وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

مشيراً إلى وجود “صعوبات تواجهنا في ذلك، نظرا لضخامتها وحدوث الجنوح الكبير لها”.

وأكد ربيع أن انحراف السفينة حدث بسبب انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، كون البلاد تمر بعاصفة ترابية.

وشدد على أن سرعة الرياح بلغت 40 عقدة، الأمر الذي أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة، ومن ثم جنوحها وهو الأمر الذي تحدثت عنه أول قبطانة مصرية في تعليقها اليوم.

The post أول قبطانة مصرية تًعلَّق على خبر انحراف حاوية السويس “إيفر غيفن” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ