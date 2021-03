السودان.. الشرطة تقبض على مجموعة إجرامية متخصصة في سرقة الشقق

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من القبض على مجموعة إجرامية تخصص في سرقة عدد من الشقق بأبراج العمدة بمنطقة الصافية بالخرطوم بحري.

حيث تلقت أقسام بحري عددا من بلاغات السرقة لشقق بأبراج العمدة بالصافية ونتيجة لذلك قامت فرعية مباحث بحري بتكوين تيم من مباحث الفرعية للبحث وجمع المعلومات والرصد والمتابعة.

وأسفرت المتابعات عن القبض على مجموعة إجرامية و3 متهمين يقيمون في نفس المنطقة، وبالتحري معهم أقروا بالسرقة وأرشدوا على مستلمي المال المسروق وعددهم 5 متهمين، وفقًا لموقع (السودان الآن)

وتم استرداد 6 غوايش ذهب وسلسل كبير وأحفظ مالك وخاتم ذهب و400 دولار و6 موبايلات كبيرة مختلفة و7 أسطوانة غاز وعدد 3 غسالات وبلاي استيشن و2 سيرمس شاي.

كما أقر المتهمون بسرقتهم ثلاث شقق أخرى بنفس البرج لم يتم التبليغ من أصحابها لتواجدهم خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين جاري التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

في الأثناء، أعلنت السلطات في السودان عن تفاصيل بشأن مقتل التلميذة سماح الهادي، الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إن الشرطة تلقت بلاغٍ بتاريخ التاسع عشر من مارس، مقتل التلميذة سماح الهادي إبراهيم، واتّخذت الإجراءات اللازمة تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية في ظروفٍ غامضة تحت إشراف النيابة، حسبما أفاد موقع (باج نيوز).

وأضافت: “أولت شرطة ولاية الخرطوم اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل البلاغ حيث أوكلت التحري لرئيس القسم المختص الذي قام بكافة الإجراءات الفنية واستجواب الشهود من الأسرة والجيران بالحي”.

وتابعت: “ما زال المحضر مفتوحًا للأدلاء بأي معلومات تفيد في هذا الشأن”.

كما وجه مدير شرطة لاية الخرطوم الفريق عيسى آدم بفتح تحقيق عاجل في قضية مقتل التلميذة سماح بطلق ناري وتم دفنها دون أن يتم تشريح جثتها بناء على طلب أسرتها.

وفي الوقت ذاته انتشر هاشتاق يطالب بتحقيق العدالة من قاتل الطفلة سماح عبر مواقع التواصل الإجتماعي في السودان.

ونشر رفيقات سماح والجيران حديثا شككن فيه حول أسباب وفاة التلميذة، موجهين التهمة إلى والدها، لتوجه بذلك الشرطة بالبدء في التحقيق في القضية.

