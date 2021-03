قصي خولي يثير عاطفة الجمهور بصورة مع ابنه العميد

نشر الفنان السوري النجم قصي خولي اليوم الأربعاء، صورة عبر حسابه على موقع “انستغرام”، صورة وهو يتحدث إلى ابنه العميد عبر مكالمة فيديو.

وعبر الممثل السوري عن اشتياقه لابنه الذي يبدو أنه لم يراه منذ مدة لكن ليست كبيرة، وقال معلقاً على الصورة: “شتقتلك يا روحي الله يحميك ويحرسك ويكون معك دائما”.

وحازت الصورة على إعجاب الجمهور، كما علقوا على الصورة متمنين لقائه مع ولده بأقرب وقت ممكن.

وتفاعل الفنان السوري اسماعيل تمر صديق الممثل قصي خولي مع الصورة، وقال: “يا عيوني”، فيما كتبت الممثلة السورية سحر فوزي: “امين يارب يحميك ويحميه”.

أما الإعلامية والممثلة اللبنانية رولا بقسماتي فكتبت: “الله يخليكن لبعض كتير مهضومة الصورة”.

وعلى صعيد متصل، كان الفنان السوري قصي خولي قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في 19 فبراير الماضي، بعد نشره صور له تجمعه بابنه العميد يلعبان على الثلج على حسابه الشخصي في إنستغرام.

وعلَّق النجم قصي خولي على صوره مع ابنه العميد قائلاً: “العميد فارس خولي” ولم يذكر في منشوره مكان التقاط الصور.

كما لاقت الصور تفاعل كبير من متابعي قصي خولي وعدد كبير من الإعجابات والتعليقات التي تركها عشاق النجم السوري، والذين تمنوا لهما الصحة والعافية.

وعلى صعيد أعماله الفنية، أعلن الممثل قصي خولي في 22 فبراير المنصرم، عن مسلسله الجديد “2020”، ونشر بوستر المسلسل على إنستغرام بعد تسريب البوستر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلَّق الفنان قصي خولي على البوستر قائلاً: “الظاهر أنه تسرب البوستر لمسلسل 2020.. بكل الأحوال انتظرونا بشهر رمضان الكريم 2021 بعمل مختلف”.

وتابع خولي واعداً الجمهور بتميُّز العمل قائلاً: “إن شاء الله سيكون إنجاز مهم على صعيد مسيرتنا جميعاً من شركة إنتاج إلى فنانين، كتّاب، فنيين وكل مفاصل العمل الأخرى”.

ووجه خولي شكره إلى أهالي الحي الذي تم فيه تصوير مشاهد مسلسله الجديد 2020، إذ كتب: “بدي اتشكر الجميع على جهدهم وتعبهم والحقيقة حابب اتشكر أهل الحارة الكرام يلي استضافونا بحارتهم كل فترة التصوير بكل الحب والاهتمام يلي أحاطونا فيه أهل الرويسات”.

تدور أحداث المسلسل الذي يجمع للمرة الثانية كل من قصي خولي ونادين نجيم معاً، حول أحداث بوليسية وتشويقية عن عصابة يقودها خولي بالسر، فيما تلعب نادين نجيم دورين في المسلسل دور المحقق ودور الفتاة الشعبية.

