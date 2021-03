الوفاء : تشكيل الحكومة يمثل البديل الوطني عن الفوضى

أكد الجناح السياسي لحزب الله في مجلس النواب اللبناني “كتلة الوفاء للمقاومة”، على أن تشكيل الحكومة في لبنان هو البديل الوطني عن الفوضى.

وأصدرت كتلة الوفاء بيان ايلوم الأربعاء أكدت فيه أن: “تشكيل الحكومة يمثل البديل الوطني عن الفوضى.. الإصرار على ولادة الحكومة يبقى المسار الصحيح الذي لا بديل عنه “.

ودعا الجناح السياسي لحزب الله إلى التعاون “الشفاف” بين الرؤساء في الحكومة، وعدم الإتكال على الدعم الخارجي، ومراعاة أصول الحكم في البلاد.

وفي ناحية أخرى أشاد بيان الكتلة بزيارة وفد من حزب اللله إلى روسيا حيث ورد: “زيارة وفد حزب الله إلى موسكو تكللت بالنجاح وحققت أهدفاها وتوجت سنوات من التعاون مع روسيا.. الزيارة إلى موسكو أسست لتثمير ما تم انجازه ولفتح افاق جديدة لتحقيق الانجازات”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي السياق، ونظراً لأزمة تشكيل الحكومة التي يمر بها لبنان، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب تحديد نطاق صلاحيات حكومته المستقيلة.

وصرح دياب : “الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثًا عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة”.

وأردف قائلاً: “الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف: “هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرًا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقا”، وذلك وفقاً لسبوتنيك.

إلى ذلك، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون يوم أمس الثلاثاء، بسفير المملكة العربية السعودية ببيروت، وتباحث الجانبان تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال السفير السعودي في تصريح بعد اللقاء إن “المملكة العربية السعودية لطالما أكدت على وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الصامد بوجه كل الأزمات”، مشيرا إلى أن “الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسية الخارجية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

