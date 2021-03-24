كوبيتش يشدد على ضرورة قيام الانتخابات الليبية في موعدها

شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش، على التزام الأمم المتحدة باستقرار الأراضي الليبية.

هذا وقد أكد كوبيتش في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن كمبعوث إلى لبيبا، أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الليبي، لا سيما إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، وفقاً لـ“العربية”.

كما دعا كوبيتش من خلال حديثه، دعا الكجتمع الدولي إلى دعم السلطة الجديدة في ليبيا.

مطالباً بضرورة إنشاء إطار قانوني واضح لإجراء الانتخابات في موعدها، فضلاً عن تنفيذ استفتاء دستوري.

لافتاً لوجود دعم واسع لإجراء الانتخابات التشريعية الليبية، والتي من المفترض أن تكون في الـ24 من ديسمبر القادم.

وعلى صعيد منفصل، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية تدعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لإجراء انتخابات في مطلع ديسمبر القادم.

وأعلن دراغي، على أن أنه ينوي زيارة ليبيا مطلع شهر إبريل القادم، في أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية، حسبما أفاد موقع قناة (ليبيا 218).

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي بقوله: “أنا نفسي سأزور ليبيا، اعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال في الأسبوع الأول من أبريل”.

وتأتي تصريحات دراغي، أثناء إلقاء كلمة له أمام البرلمان الإيطالي عن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماتها الأوروبية.

وكانت إيطاليا قد عبرت على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو عما أسمته تنامي النفوذ التركي في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

وبحسب موقع (الساعة 24) قال وزير الخارجية الإيطالي في كلمته للجلسة الافتتاحية لمنتدى حوار المتوسط السنوي في نسخته السادسة، والذي عٌقد عبر تقنية الفيديو بسبب جائحة كورونا، إن النفوذ التركي في ليبيا له انعكاسات خطيرة.

وأوضح أن هذه الانعكاسات تتمثل في الأصول السياسية في ليبيا وقبرص والعراق وسوريا، ولها آثارها على مجال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حسب قوله.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي بأن على تركيا إذا رغبت في تقاسم “القيم والمصالح” مع بقية دول شرق المتوسط، أن تقوم بتقديم مساهمات ملحوظة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، ليمكن ذلك من التنبؤ لما ستؤول عليه الأحوال.

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