حورية فرغلي تطالب جمهورها بالدعاء لها قبل العملية الثالثة

طلبت الفنانة المصرية حورية فرغلي من الجميع الدعاء لها وهي تستعد لإجراء الجراحة الثالثة اليوم الأربعاء، بعد نجاح العملية الثانية منذ أسابيع.

وقالت حورية “كنت احتاج إلى نسبة أكسجين كبيرة”، مطالبة جمهورها بالدعاء لها خلال الفترة الحالية،”إرجوكم دعواتك بالشفاء وكفاية كلام ملوش لازمة حسوا بقى بنفسية المريض واتقوا الله حرام عليكم”، وفقا لموقع سكاي نيوز بالعربية.

وأكدت فرغلي أن العملية الثالثة في حالة جيدة، عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب بأنفها حتى يعود شكلها طبيعياً مرة أخرى.

الجدير بالذكر، أن الفنانة حورية فرغلي، كانت قد خضعت لعملية جراحية دقيقة في أنفها في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت فرغلي، قبل خضوعها للعملية الأولى: “أنا بين إيدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تاني ولا لأ، خصوصاً أني أجريت إحدى العمليات الجراحية في لندن منذ عامين، وقلبي توقف لمدة 4 دقائق، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً”.

كما أكدت الفنانة المصرية، أن شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 فبراير الماضي، وأضافت الفنانة :”خايفة من الوجع أوي ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح”.

وتابعت حورية فرغلي: “سعيدة بكم الحب الذي وصلي من الجمهور، عانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة أنني كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوي كان يلازمني أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى إسألوا المخرجين”.

يذكر أن الفنانة المصرية حورية فرغلي، قد توجهت فجر في نوفمبر الماضي، إلى أمريكا برفقة والدتها وشقيقها.

دخلت الفنانة لغرفة العمليات، لاجراء عملية يتم فيها الحصول على قطعة عظام من قفصها الصدري لترميم أنفها الذي تحطم بعد السقوط من أعلى حصان أثناء تدريبها على رياضة الفروسية، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنك.

دعم الفنان المصري، سيد رجب ، الممثلة حورية فرغلى، خلال الأزمة التى تمر بها في الفترة الحالية، وذلك بسبب إبتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها بعد مرضها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين، بسبب كسر أنفها بحادث منذ عدة سنوات.

