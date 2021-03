كتيبة النمور السورية تُجري تدريبات بمشاركة مروحيات “كا-226” الروسية

أجرت كتيبة النمور التابعة للقوات الخاصة السورية تدريبات عسكرية بمشاركة مروحيات روسية ضمن سيناريو تحرير منطقة بين حماه وحلب.

ونشر الجيش السوري فيديو يوثق تدريبات كتيبة النمور والتي شاركت فيها طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية ومن أهم المروحيات المشاركة كانت مروحية “كا – 226” كونها مروحية خفيفة بوزن 3600 كيلوغرام عند الإقلاع.

طاقم المروحية يتضمن فرد أو فردين وبإمكانها نقل حمولة تزن 785 كيلوغراما والصعود وتصل بالحمولة لارتفاع 6100 متر، بحسب RT.

السرعة القصوى للمروحية تبلغ 220 كيلومترا في الساعة، في حين يبلغ مداها 475–600 كيلومتر، ومن مميزات المروحية قدرتها على العمل بدرجة الحرارة 50 درجة مئوية فوق الصفر وبنسبة رطوبة 100%.

وذكر الجيش السوري أن تدريبات كتيبة النمور جرت ضمن سيناريو تسليم الطائرات والمروحيات الروسية أفراد كتيبة النمور معلومات عن الإرهابيين الافتراضيين بهدف تحرير منطقة بين حلب وحماه من الإرهابيين.

ومن الجانب السوري شاركت في التدريبات مروحيات “مي – 24” الضاربة وقاذفتا “إل – 39” التي عملت على إطلاق صواريخ غير موجهة.

في حين استخدمت كتيبة النمور في الميدان مدافع عيار 57 ملم، ومدافع الهوتزر” دي – 30″ عيار 122 ملم، وراجمة الصواريخ Тype 63 عيار 106.7 ملم وأسلحة أخرى.

وفي السياق، كان قد ظهر العميد سهيل الحسن قائد كتيبة النمر (الفرقة 25 قوات خاصة) برفقة عناصر من القوات الخاصة الروسية في صور نشرها حساب يتبع للإعلام الروسي.

الصور نشرها حساب Канал специального назначения الروسي تُظهر الحسن إلى جانب القوات الخاصة الروسية في ثلاث صور، دون ذكر الموقع الذي يتواجدون فيه،.

ذات الحساب كان قد وثق بالصور في نيسان 2020، مشاركة عناصر كشافة “الحرس- 45” (قوات خاصة) في الجيش الروسي، بالعمليات العسكرية إلى جانب قوات سهيل الحسن في مدينة تدمر شرقي سوريا عامي 2016 و2017، وصور أخرى للحسن برفقة عنصر من القوات الخاصة الروسية في محيط إدلب.

وكانت قد درَّبت روسيا “كتيبة النمر” بقيادة سهيل الحسن، كما كرمته وزارة الدفاع الروسية بـ”وسام الشجاعة” عام 2016، لمحاربته تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حماة الشمالي.

فرقة “قوات النمر” غيَّرت اسمها إلى “الفرقة 25 مهام خاصة- مكافحة الإرهاب”، في آب 2019، بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد بحسب ما نقلت مواقع إلكترونية محلية.

