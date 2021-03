ائتلاف النصر: ارتفاع أسعار الصرف ستقود البلاد الى التضخم

أكدت آيات المظفر، المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف النصر العراقي، على ضرورة تحرك الحكومة العراقية لإعادة سعر الصرف إلى حدوده الطبيعية.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر أن: ” ارتفاع أسعار الصرف ستقود البلاد الى التضخم وبالتالي فان الضحية الوحيد في هذا الامر هو المواطن صاحب القوت اليومي”، مبينة، ان” الحكومة مطالبة بإعادة أسعار الصرف الى واقعها الطبيعي بعد التحديثات الاقتصادية التي شهدها العالم”.

وأضافت: ” ارتفاع أسعار النفط عالميا ووصوله الى مبالغ جيدة تعطي فسحة للحكومة الى التفكير من الجديد بأسعار الصرف وان كان غير ملزم للحكومة ومن واجبات البرلمان العراقي”.

كما نوهت إلى أن: ” دور البرلمان يقوم برفع طلبات بواسطة الضغوط التشريعية الى الحكومة لعلها تعيد النظر بهذا الجانب كونه يتعلق بحياة اغلب شرائح الشعب العراقي”، حسب ما ورد في المعلومة.

وفي الشأن العراقي، أفادت بعض المصادر الأمنية في العراق ، اليوم الأربعاء ، أن نسبة التسلل والتهريب عبر حدود البلاد مع سوريا انخفضت بشكل كبير بعد تشديد الإجراءات الأمنية هناك .

حيث نقلت وكالة روسيا اليوم عن المصادر قولها إن “نسبة التهريب من سوريا إلى العراق، وبالعكس، انخفضت بأكثر من 50%، وكذلك انخفضت عمليات تسلل عناصر تنظيم داعش ” .

كما أوضح أن “الإجراءات التي اتخذتها قيادة العمليات المشتركة بوضع الكاميرات الحرارية، وكذلك حفر الخنادق وتأمين الحدود أكثر، أسهمت في انخفاض نسبة التسلل والتهريب”.

وفي السياق كانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية إحباط هجوم إرهابي من الجانب السوري، باتجاه الأراضي العراقية.

وبحسب بيان للقيادة نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) “تصدت قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية، لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه العراق في منطقة الدوكجي الحدودية، غرب جبل سنجار”.

وأضاف البيان، أن القوات العراقية اشتبكت في الوقت ذاته مع مجموعة “إرهابية” أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن فتحت النار باتجاه الفوج ذاته، واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة، أُوقفت خلالها عمليه تسلل و هجوم إرهابي وانتهت بهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الاراضي السورية”.

