كم تبلغ تكلفة الأهداف التي سجلها بيل مع توتنهام؟

يبدو أن قصة عودة النجم الويلزي جاريث بيل لصفوف توتنهام هوتسبير هذا الموسم على سبيل الإعارة، لن تحظى بالنهاية السعيدة، وذلك بعدما أكد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عزمه العودة لصفوف ريال مدريد الموسم المقبل.

وعلى الرغم من تسجيل بيل 55 هدفًا في 203 مباريات خاضها في فترته الأولى مع توتنهام، لم تكن عودته للسبيرز بنفس القوة التي رحل بها.

وعانى بيل من ضعف اللياقة البدنية، والتي لم يشارك بسببها سوى في 12 مباراة في البريميرليج، وسجل خلال تلك اللقاءات 5 أهداف فقط.

ويتقاضى بيل 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، يتحمل ريال مدريد نصف هذا الأجر أسبوعيًا، وهذا يعني أن كل هدف سجله بيل يبلغ قيمته بالنسبة لتوتنهام 1,69 مليون جنيه إسترليني، حسبما أفاد (كووورة العربي).

ولم يصنع بيل سوى هدفين في الدوري، وبشكل عام آخر مرة صنع فيها الويلزي 10 أهداف على الأقل في موسم واحد بالدوري، كان في موسم (2015- 2016).

وفي 10 لقاءات خاضها أوروبيا، سجل بيل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا، ومن بينها هدفين سجلهما في شباك فولسبرجر.

كما شارك بيل في مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل خلالهما أمام ستوك سيتي، وشارك في مباراة واحدة في كأس الرابطة.

وخلال فترة تواجده الحالية، كلف بيل توتنهام حتى الآن 8,45 مليون جنيه إسترليني لأجره، وهذا الرقم سيواصل الزيادة حتى نهاية فترة إعارته في شهر يونيو المقبل.

ويطمح جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام للاحتفاظ بالنجم جاريث بيل بشكل نهائي.

وكان بيل قد انتقل إلى الفريق اللندني على سبيل الإعارة لموسم واحد قادمًا من ريال مدريد مطلع الموسم.

وقضى اللاعب الويلزي سنوات متذبذبة مع الفريق الملكي قبل أن يعود مرة أخرى إلى توتنهام.

ونقل موقع (كووورة عربي)، عن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قولها إن بيل يمضي قدمًا مع توتنهام.

وأبانت بأن مورينيو سعيد لما يقدمه بيل في الأسابيع الأخيرة سواء في الدوري أو البطولة الأوروبية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن مورينيو يضع جاريث بيل ضمن خططه للسنوات المقبلة.

وأكدت رغبة المدرب البرتغالي لضم بيل بصورة نهائية.

وأشارت إلى أن النادي اللندني يضع مبلغ 15 مليون يورو للتعاقد من النجم الويلزي من ريال مدريد بعقد انتقال وليس على سبيل الإعارة.

