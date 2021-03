اكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الاربعاء، ان القمة الثلاثية كما أعلن عنها سابقا” بين العراق والأردن ومصر ستعقد يوم السبت المقبل.

وقال المصدر لقناة” دجلة ” العراقية، ان القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر سوف تعقد يوم السبت المقبل، بحضور الملك عبدالله وعبد الفتاح السيسي ومصطفى الكاظمي”.

وسيتناول قي إجتماعهم هذا ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة.

وسيناقش الاجتماع أيضا “المستجدات والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم القضايا العربية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق”.

كما و إلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية العراق فؤاد الحسين يوم أمس، ووزير الخارجية المصري سامح شكري للبحث في قضايا عديدة كما ذكر موقع روسيا اليوم.

و في بيان للخارجية العراقية، إن “السيسي استقبل حسين وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسبل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

كما و سلّم وزير الخارجية العراقي، السيسي رسالة موجهة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعرض الوزير في اللقاء، أهم موضوعات القمة الثلاثية على المستوى الوزاري التي ستعقد يوم غدا في القاهرة، كما ورد في موقع روسيا اليوم.

وفي سياق اخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إنجازات الحكومة المصرية خلال الـ6 أعوام الأخيرة تضاهي إنجازات 20 سنة، حيث قال “…قسما بالله..ما تحقق خلال 6 سنوات اللي فاتوا يساوي عمل 20 سنة…”. وأضاف السيسي قائلا “..والله والله لأحاجي الكل يوم القيامة على اللي احنا بنعلمه لبلدنا”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، امس الأحد، في “الندوة التثقيفية للقوات المسلحة” مستنكرا ما يراه جحودا من قبل بعض الجهات التي تنشط من أجل “وقوع الدولة مرة تانية”.

كما وناشد الرئيس المصري إلى مضاعفة الجهود والعمل من اجل مستقبل مصر وشعبها في السنوات القادمة، حيث قال “ولسه كمان 50 سنة شغل.. ونقدر نعملهم فى 6 سنوات.. ربنا يعينا على التنفيذ”، بحسب موقع روسيا اليوم .

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحذيره من محاولات التخريب والتدمير التي تنظمها قوى معادية لمصر.

The post القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ستعقد السبت المقبل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ