رضيع أبو الريش في القاهرة يعود لوالديه بعد اختطافه

صرَّحت جامعة القاهرة اليوم، عن نجاح جهود أجهزة الأمن فى ضبط السيدة المتهمة باختطاف رضيع أبو الريش البالغ من العمر شهرين ونصف، بحسب مبتدأ.

وقالت الجامعة، فى بيانها: “أن فريق البحث الجنائى بقسم السيدة زينب استفاد من تسجيلات كاميرات مستشفى أبو الريش للواقعة، إلى جانب مصادر أخرى فى تتبع السيدة المختطفة فى تحركاتها وهى مسجلة خطر، حتى تم القبض عليها وزوجها المسجل خطر أيضًا خطف أطفال، وتم تسليم الطفل الرضيع إلى والديه”.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة اختطاف رضيع أبو الريش بمنطقة السيدة زينب، ويدعى محمد حمادة، من والدته، التي قصدت مستشفى أبو الريش للكشف عليه.

وذكرت المصادر أن الخاطفة تنكرت بزي ممرضة مرتدية مريول أبيض وكمامة، واختطفت الطفل من والدته بعد طلبها من الأم إنهاء بعض الأوراق.

وكانت قد صرَّحت والدة رضيع أبو الريش المختطف، أن الخاطفة طلبت منها ترك رضيعها للكشف عليه بينما تحجز هي تذكرة للكشف.

وأضافت الأم أنها بعدما ذهبت لدفع رسوم تذكرة الكشف وعادت لم تعثر على رضيعها ولا على الممرضة، وأثناء البحث عنها اتضح أن المرأة التي ترتدي المريول الأبيض خرجت برفقة رضيع أبو الريش من المستشفى واستقلت تاكسي.

ونتيجة استجواب النيابة العامة المتهمة اعترفت بارتكابها عملية خطف رضيع أبو الريش بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأم المبلغة; وبررت فعلتها برغبتها في تربية طفل كونها غير قادرة على الإنجاب.

وفي سياق آخر، اشرت النيابة المصرية في 9 مارس الجاري، تحقيقاتها في حادثة التحرش الجنسي بطفلة في حي المعادي بالقاهرة، والتي أثارت غضبا واسعا في الشارع المصري.

وفي هذا الخصوص أصدرت النيابة المصرية بيانا جاء فيه: أن “وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة”.

وأضاف البيان: “تواصلت النيابة العامة مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها”.

وتابع البيان بأن النيابة كلفت “خط نجدة الطفل” باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

