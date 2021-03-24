لبنان: أكثر من 50 وفاة و3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 448,721 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيانها حول الموقف الوبائي في لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد ضحايا وباء كورونا في عموم أراضي الدولة إلى 5903 حالات.

كما أشارت الصحة اللبنانية إلى تسجيل 2415 حالة شفاء جديدة من مرض كورونا، منها 991 حالة في العناية المركزة، ليصل عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 في البلاد إلى 350 ألف و694 حالة.

من جانبها، أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان قبل أيام، بيان ينص على البدء بالمرحلة الرابعة من خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

حيث قالت غرفة العمليات في بيانها إنه “سيتم البدء في استراتيجية التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، التي سيباشر تنفيها بدءا من 22 مارس/آذار الجاري”.

وأوضحت الغرفة أن إجراء منع التجول ستبقى سارية خلال المرحلة الرابعة، لكنها ستطبق بشكل مخفف، من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحاً ، باستثناء العاملين في المجال الصحي و الأمني.

في حين سيتم تمديد فترة السماح بالعمل للقطاعات التجارية و الصناعية و ذلك حتى الساعة السابعة مساءً ، مع التشديد على كافة الإجراءات الوقائية المتبعة .

وبيّنت الغرفة أن قرار منع التجمعات و المناسبات الاجتماعية والدينية سيظل سارياً، بينما سيتم رفع نسبة التشغيل في المصارف و المعامل إلى 100 %.

يذكر أن الوضع الصحي في لبنان متزعزع بسبب الانتشار الكبير للفيروس المستجد، حاله حال الليرة اللبنانية التي تسجل ادنى مستويات في تاريخها.

وفي سياق متصل، تصدرت دولتا الأردن ولبنان قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها مؤخراً وكالة “رويترز”.

حيث دخل لبنان إلى القائمة، فحل في المركز الخامس على مستوى الإصابات حيث سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت 5134 وفاة.

وفي تصريحات سابقة، لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، قال فيها: إن “معايير تقييم الواقع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد للأسف لا تزال مقلقة، خاصة في ظل تسجيل تصاعدي لعدد الوفيات”.

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