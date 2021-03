الاحتلال الأمريكي يدخل إلى الحسكة 80 آلية قادمة من العراق

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا من الآليات المحملة بمواد ومعدات لوجيستية قادمة من العراق لدعم قواعد احتلالها في ريف الحسكة بسوريا.

وذكرت مصادر محلية من منطقة السويدية لمراسلة وكالة سانا الاخبارية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت بعد ظهر اليوم رتلاً مؤلفاً من 80 آلية من شاحنات وناقلات وبرادات وصهاريج عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها التي احتلتها في ريف الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل كان برفقة عدد من السيارات التي تقل مسلحين تابعين لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وفي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي تعمل قوات الاحتلال الأمريكي على تعزيز وجودها في منطقة الجزيرة حيث أنشأت قواعد لها لحماية وتدريب وتسليح مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها ومرتبطة بمخططها العدواني.

قامت القوات الأمريكية اليوم الجمعة، بنقل جنود وأسلحة ومعدات من العراق الى قاعدة الشدادي بريف الحسكة في سوريا.

وبحسب الوكالة السورية للأنباء “سانا” فإن 15 جندي أمريكي من قوات المارينز بعتادهم الكامل، تم نقلهم في ثلاث حوامات بالإضافة لمعدات عسكرية ولوجستية الى قاعدة الشدادي جنوب ريف الحسكة”.

ولفتت المصادر إلى أن استقدام هذه الأسلحة والمعدات يدخل في إطار بدء القوات الأمريكية بإنشاء قواعد جديدة لها بريف الحسكة السورية.

وفي أواخر يناير الماضي، بدأت القوات الأمريكية المتواجدة في شمال شرق سوريا، بإنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة اليعربية في ريف الحسكة.

وأفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا” بأن ” القوات الأمريكية أدخلت 10 ناقلات جند ومواد لوجستية إلى مدينة المالكية في أقصى شمال شرق الحسكة تمهيدا لنقلها إلى ريف اليعربية المتاخمة للحدود العراقية، حيث باشرت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة قرب تل علو شمال غرب اليعربية”.

كما استقدمت آلات تجهيز الطرق وقامت بتعديل وفرش الإسفلت بالقرب من صوامع تل علو على مقربة من قاعدة خراب الجير التي تتخذ منها قوات الاحتلال الأمريكي منطلقا لمروحياتها.

وقالت إن ذلك بهدف “تعزيز وجودها اللاشرعي في الجزيرة السورية تماشيا مع مخططاتها الرامية إلى سرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية”.

تواصل القوات الأمريكية إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواعدها غير الشرعية شمال شرقي سوريا، فأدخلت 23 يناير الجاري، 16 شاحنة تحمل أسلحة ومعدات لوجستية إلى حقل كونيكو في دير الزور​.

وبحسب وكالة (سانا)، قامت بإدخال قافلة من 16 شاحنة محمَلة بأسلحة ومعدات عسكرية ومساعدات لوجيستيّة، إلى قواعدها غير الشرعية في حقل كونيكو شمال شرقي ​دير الزور​”.

وفي السياق، كانت قوات ​التحالف الدولي​ بقيادة الولايات المتحدة، قد أرسلت قافلة مؤلفة من 40 شاحنة مغلقة ومحملة بالأسلحة والمعدات اللوجيستية، إلى ​ريف الحسكة​ عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع ​العراق​، وذلك لتعزيز قواعدها غير الشرعية في المنطقة.

ولدى القوات الأمريكية في تلك المنطقة على الحدود السورية الأردنية العراقية، قاعدة التنف الغير شرعية وتحوي جنود وأسلحة عسكرية ثقيلة ومعدات لوجستية.

